El rapero cubano Aldo, conocido artísticamente como Al2 El Aldeano, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar un conjunto de mensajes en los que acusa a su expareja, la actriz Zajaris Fernández, de haberlo agredido físicamente y amenazado a su familia. El artista advirtió que pondrá el caso en manos de la policía.

En sus historias de Instagram, Al2 compartió una imagen donde muestra aparentes lesiones en el pecho, acompañada de un texto en el que afirma tener “fotos y videos de las heridas” y “mensajes amenazándome de muerte a mí y a mis hijos”. La publicación desató una ola de comentarios entre sus seguidores y reavivó un conflicto que ambos habían mantenido fuera del foco mediático en los últimos años.

Captura de Instagram

El rapero aseguró que estas agresiones ocurrieron cuando ambos aún eran pareja y añadió que la actriz habría hecho declaraciones ofensivas hacia sus hijos. “Contigo es con la policía directo”, escribió el artista, dejando claro que pretende resolver el asunto por vías legales y no mediáticas.

Sin embargo, Zajaris Fernández no tardó en responder. La actriz compartió un directo en el que afirmó que no se esconde de quién es y acusó a Al2 de hacerse la víctima ante la opinión pública. "Yo me convertí en lo que tu eras. porque eres el ser más mentiroso que he conocido en mi vida. Aquí todo el mundo sabe quien soy, yo no finjo conducta", dijo en un momento del live, que dejó colgado en su perfil.

La relación entre ambos terminó hace años, pero desde entonces su ruptura ha estado marcada por tensiones y declaraciones cruzadas. Esta vez, sin embargo, las referencias a pruebas físicas y la posibilidad de una denuncia ante la policía han dado al caso un tono mucho más delicado.

Más allá del conflicto personal, la situación ha abierto un debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública en redes sociales. Muchos seguidores han pedido que el caso se maneje por las vías legales y no como un espectáculo mediático que solo agrava las heridas.