Trump: "La salida de Maduro posibilita un futuro increíble para Venezuela y EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que “la salida de Maduro hace posible un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y los Estados Unidos”, y afirmó que su gobierno busca integrar más estrechamente las economías de “dos poderes energéticos mayores” del hemisferio occidental.
En declaraciones dadas desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que el escenario abierto tras la salida de Nicolás Maduro permitiría, entre otros efectos, precios de energía “aún más bajos” para EE.UU. y la posibilidad de que grandes empresas estadounidenses ayuden a “reconstruir rápidamente” la industria petrolera venezolana —que describió como “dilapidada”— y a elevar la producción para beneficiar “a Estados Unidos, a la gente de Venezuela y a todo el mundo”.
Trump vinculó esas expectativas al acuerdo energético que su administración dice estar impulsando con Venezuela.
En el mismo contexto, el mandatario mencionó que “el número es 30 millones de barriles” de petróleo entregados por Venezuela a EE.UU.
También afirmó que esa carga “está en su camino” hacia territorio estadounidense, agradeciendo a Venezuela por lo que calificó como un gesto de cooperación.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela difundió un comunicado oficial en el que acusó a Estados Unidos de perpetrar una agresión militar contra su territorio y población, pero anunciaron acciones para normalizar las relaciones diplomáticas.
Lo más leído hoy:
El comunicado surge en un contexto de tensiones que se agudizaron tras los hechos del pasado 3 de enero, cuando una serie de explosiones impactaron la capital Caracas y terminaron con la captura de Nicolás Maduro.
En el texto oficial, difundido este viernes, el Ejecutivo venezolano calificó las acciones estadounidenses como “una gravísima agresión militar” que viola los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y demandó condena y solidaridad de la comunidad internacional frente a lo que considera una violación de la soberanía nacional.
No obstante estas acusaciones, el Gobierno bolivariano —dirigido por la presidenta interina Delcy Rodríguez— anunció que se han iniciado contactos exploratorios con representantes de EE.UU. para evaluar la posible normalización de relaciones diplomáticas.
Esto incluiría el restablecimiento de misiones consulares tanto en Caracas como en Washington, para lo cual ya se anunciaron sendas visitas de representantes a esas capitales.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica entre Venezuela y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué implica la salida de Nicolás Maduro para las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?
La salida de Nicolás Maduro ha abierto un escenario de cooperación energética y económica entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump ha expresado que esto permitirá precios de energía más bajos y la reconstrucción de la industria petrolera venezolana por parte de empresas estadounidenses. Además, se han iniciado contactos para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
¿Cuál es el papel de Delcy Rodríguez en el nuevo gobierno de Venezuela?
Delcy Rodríguez ha asumido como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Su liderazgo ha sido reconocido de facto por Washington, y su gobierno está colaborando con Estados Unidos en la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país. Rodríguez también está explorando la normalización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump respecto a Venezuela?
Estados Unidos ha asumido un control significativo sobre los recursos energéticos de Venezuela y está supervisando la reconstrucción de su industria petrolera. Además, Trump ha cancelado una segunda ola de ataques militares en vista de los avances diplomáticos y energéticos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Estas acciones forman parte de una estrategia para beneficiar a ambos países, según declaraciones de Trump.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos?
El gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de agresión militar, pero también ha iniciado acciones para normalizar las relaciones diplomáticas. En un comunicado oficial, el gobierno venezolano calificó las acciones de Estados Unidos como una violación de la soberanía nacional, pero ha mostrado disposición a avanzar en una agenda bilateral de cooperación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.