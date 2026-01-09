Trump: "La salida de Maduro posibilita un futuro increíble para Venezuela y EE.UU."

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que “la salida de Maduro hace posible un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y los Estados Unidos”, y afirmó que su gobierno busca integrar más estrechamente las economías de “dos poderes energéticos mayores” del hemisferio occidental.

En declaraciones dadas desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que el escenario abierto tras la salida de Nicolás Maduro permitiría, entre otros efectos, precios de energía “aún más bajos” para EE.UU. y la posibilidad de que grandes empresas estadounidenses ayuden a “reconstruir rápidamente” la industria petrolera venezolana —que describió como “dilapidada”— y a elevar la producción para beneficiar “a Estados Unidos, a la gente de Venezuela y a todo el mundo”.

Trump vinculó esas expectativas al acuerdo energético que su administración dice estar impulsando con Venezuela.

En el mismo contexto, el mandatario mencionó que “el número es 30 millones de barriles” de petróleo entregados por Venezuela a EE.UU.

También afirmó que esa carga “está en su camino” hacia territorio estadounidense, agradeciendo a Venezuela por lo que calificó como un gesto de cooperación.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela difundió un comunicado oficial en el que acusó a Estados Unidos de perpetrar una agresión militar contra su territorio y población, pero anunciaron acciones para normalizar las relaciones diplomáticas.

El comunicado surge en un contexto de tensiones que se agudizaron tras los hechos del pasado 3 de enero, cuando una serie de explosiones impactaron la capital Caracas y terminaron con la captura de Nicolás Maduro.

En el texto oficial, difundido este viernes, el Ejecutivo venezolano calificó las acciones estadounidenses como “una gravísima agresión militar” que viola los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y demandó condena y solidaridad de la comunidad internacional frente a lo que considera una violación de la soberanía nacional.

No obstante estas acusaciones, el Gobierno bolivariano —dirigido por la presidenta interina Delcy Rodríguez— anunció que se han iniciado contactos exploratorios con representantes de EE.UU. para evaluar la posible normalización de relaciones diplomáticas.

Esto incluiría el restablecimiento de misiones consulares tanto en Caracas como en Washington, para lo cual ya se anunciaron sendas visitas de representantes a esas capitales.