Julio Iglesias niega acusaciones de abuso contra exempleadas y dice que son “absolutamente falsas”

El cantante español Julio Iglesias negó las acusaciones presentadas por dos mujeres que trabajaron en su casa, después de que varios medios publicaran una investigación en la que lo señalan por presunto acoso y abuso.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, afirmó el artista en Instagram.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, añadió en la publicación.

También agradeció el apoyo recibido tras las acusaciones: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

La reacción del artista llega después de que ElDiario.es y Univisión hicieran pública una investigación de tres años en la que entrevistaron a 15 extrabajadores del cantante. Entre ellos se incluyen las dos denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de “Rebeca” y “Laura”, quienes trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta, respectivamente.

Según el reportaje, ambas mujeres aseguraron haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales, además de maltratos laborales que incluían jornadas de hasta 16 horas diarias sin descanso, ausencia de contrato y restricciones de movilidad. También denunciaron que Iglesias habría revisado sus teléfonos móviles y limitado sus salidas bajo el argumento de prevenir contagios durante la pandemia de COVID-19.

Ambas mujeres lo habrían denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional presuntos abusos y condiciones laborales irregulares, y el Ministerio Público abrió el pasado 5 de enero diligencias de investigación penal para determinar la veracidad de los hechos.