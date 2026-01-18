Insólita comparación: Profesor cubano presenta a Maduro como heredero de Mandela

Ver más

Un profesor de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, afirmó ante estudiantes que Nicolás Maduro podría terminar convirtiéndose en “el próximo Mandela”, durante un intercambio universitario dedicado a analizar la coyuntura en Venezuela tras el operativo estadounidense que terminó con la captura del gobernante chavista.

La declaración se produjo en un “diálogo juvenil” realizado como homenaje a 32 militares fallecidos en Venezuela, según una crónica difundida por el canal oficialista TurquinoTevé.

De acuerdo con el reporte, el panel estuvo integrado por Fran José Cabrales (historiador de la Universidad de Oriente) y Orelvis Carneros Rojas, director del Departamento de Marxismo, quien expuso “varios temas” sobre la situación actual en Venezuela.

En ese contexto, el profesor planteó que para interpretar lo ocurrido hay “dos claves fundamentales”: la geopolítica y la política interna de Estados Unidos, enmarcando los hechos en lo que describió como un “deslizamiento” del poder hegemónico estadounidense tanto a nivel global como doméstico.

Durante su intervención, el docente comparó el caso de Maduro con el de Manuel Noriega (“quieren buscar a Noriega por Maduro”) y sugirió que el juicio o tratamiento del líder venezolano podría volverse “complicado” para Washington, llegando a decir que “posiblemente Mandela saldrá”, en referencia a una eventual transformación simbólica del detenido.

El material también cita frases atribuidas a Maduro en las que se presenta como “prisionero de guerra” y menciona la Convención de Ginebra, con el argumento de que no habría “jurisdicción” para juzgarlo por ser presidente.

En el mismo acto, se caracterizó la actuación de Donald Trump no como “un show de fuerza”, sino como “un show de miedo”, según lo expresado por los participantes.

Una absurda comparación

Nelson Mandela es recordado como líder central de la lucha contra el apartheid, encarcelado 27 años por oponerse a un régimen racista institucionalizado. Tras su liberación, se negoció una transición democrática e impulsó una agenda de reconciliación que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1993.

Nicolás Maduro llega al poder como heredero de Hugo Chávez y líder del chavismo, y ha concentrado poder a través del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Su gobierno ha sido señalado por colapso económico extremo, hiperinflación y una salida masiva de población, además de acusación de fraude electoral y violaciones graves de derechos humanos.

Aunque actores afines al régimen lo intenten presentar como una figura de resistencia frente a Estados Unidos, emparentándolo simbólicamente con Mandela como “preso político” y víctima del imperialismo, este discurso invisibiliza las imputaciones de autoritarismo interno.

Como equiparación moral o histórica positiva, la comparación no se sostiene a la luz de los datos sobre democracia, derechos humanos y legado institucional de cada uno.