El influencer cubano Fiu Fiu (Rayner Tamayo) protagonizó uno de los momentos más emotivos del reality El Desorden de Marko al romper en llanto y pedir ayuda para Cuba con voz desgarrada y visiblmente conmovido.

La escena no dejó indiferente a nadie. Ni siquiera al propio Marko Pérez, creador del programa, quien no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba el testimonio del cubano.

Fiu Fiu entró al show dejando claro que su participación iba a estar vinculada con pedir la libertad de Cuba: "Tengo un país completo que muere y llora de hambre, que necesita libertad". Incluso, cuando otros participantes le reclamaron por insistir en el tema durante las dinámicas del show, respondió sin ceder: "Ustedes están pidiendo contenido, yo estoy pidiendo que me ayuden a salvar a miles de niños que se están muriendo".

En el video que se volvió viral, Fiu Fiu se quiebra al hablar de cómo se va enterando, uno a uno, de la muerte de conocidos en Cuba mientras está fuera de la isla. Menciona el caso de padres que no pueden hablar públicamente sobre la enfermedad de sus hijos por miedo a la represión: "Esto te cuesta 15 años. Entonces, prefiero afrontar la enfermedad de mi hija y no pasar 15 años que mi hija se me muera y no me vea".

El influencer también denunció la situación de los presos políticos en Cuba: "A ninguno lo dejan hablar. Obvio, si los tengo todos metidos en un hueco. ¿Quién habla por un país?".

Fiu Fiu dejó claro que su activismo está por encima de cualquier consideración profesional: "Saco la cara para el país completo, soy la única voz. Sé que tengo un compromiso con un país completo, que si no lo hago bien cuando salga, se acabó mi carrera, se acabó todo. Y no me importa, no me importa mi carrera". Y lanzó un llamado directo a la audiencia: "¡Ayúdenme! Yo no sé cómo se hace. No sé a quién les tengo que hablar aquí. Pero ustedes que sí saben, ¡ayúdenme!".

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron con emoción. Comentarios como “Aquí los que lloramos”, “Me partió el alma”, “Gracias por no olvidarnos” y “Cuba libre” se repitieron una y otra vez.

Muchos cubanos se sintieron representados en sus palabras, mientras que usuarios de otros países, especialmente Venezuela, mostraron empatía: “Sabemos lo que se siente”, “Tu dolor es el nuestro”, escribieron algunos.

Otros destacaron el valor de usar una plataforma de entretenimiento para visibilizar la realidad cubana: “Uno de los pocos que alza la voz por Cuba”, “Hablaste con el corazón y el mensaje llegó”, comentaron.

El peso de sus palabras está respaldado por su historia personal. Fiu Fiu emigró de Cuba y recorrió América Latina en condiciones extremas hasta llegar a Miami gracias a la ayuda económica de dos cubanas. "Yo vengo del dolor, yo nunca he tenido dinero. Yo nunca he tenido fama. Yo vengo de los drogas y vengo de la mala vida. Pero vengo de Cuba", afirmó.

El Desorden de Marko es un reality digital creado por el comediante venezolano Marko Pérez, con más de 42 millones de seguidores en redes sociales y ganador de un Emmy en 2018 por su documental El Poder de un Post. El programa, transmitido en vivo por YouTube, reúne a entre 15 y 17 participantes de distintos países que conviven tres semanas y media bajo cámaras las 24 horas. El propio Marko ha expresado su simpatía con la causa cubana, afirmando que se emborrachará cuatro días seguidos cuando Cuba sea libre.