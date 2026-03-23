Reparte dinero a amigos de su hijo en barrio de Cuba y desata una fuerte polémica en redes

Un video publicado en TikTok por la usuaria cubana Natalia Ramos ha generado un intenso debate en redes sociales tras mostrar cómo reparte dinero a varios niños de su barrio en Cuba.

En las imágenes, la joven aparece entregando billetes a los menores mientras comparte con ellos en un entorno humilde. “Les regalé lo que pude y compartí un día bonito con ellos… pero me fui con el alma rota, porque entendí que su sonrisa era grande, pero su necesidad aún más”, escribió en la publicación.

Durante el video, también se le escucha decir: “Esto es humildad que estoy haciendo con todos los amiguitos de mi niño del barrio, porque sé por todo lo que están pasando. Les estoy dando esto a ustedes para que se compren chucherías bastante”.

El gesto, que refleja la dura realidad económica que enfrentan muchas familias en Cuba, provocó reacciones divididas entre los usuarios.

Algunos internautas aplaudieron la acción solidaria y destacaron la intención de ayudar en medio de la escasez: “Lo que importa es la acción, háganlo ustedes también”, comentó una usuaria en defensa del gesto.

Sin embargo, otros cuestionaron que la ayuda fuera grabada y publicada en redes sociales. “Eso no se graba cuando se da de corazón”, opinó un internauta. “Para mí, eso se hace en privado”, añadió otro.

También hubo críticas sobre la forma de ayuda, sugiriendo alternativas: “Prefería comprar juguetes y hacer una fiesta para todos”, comentó otro usuario.

El video reabre el debate sobre la exposición de actos solidarios en redes sociales y refleja, al mismo tiempo, la difícil situación que viven muchos niños en la isla, donde gestos como este se vuelven cada vez más frecuentes ante la crisis económica.