Intentan pasar droga oculta en maleta con doble fondo en aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:

Un intento de tráfico de droga fue detectado en el Aeropuerto Internacional de La Habana, donde autoridades identificaron una sustancia ilícita oculta en el doble fondo de la maleta de un pasajero.

Según informó en la red social X Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, la operación fue frustrada gracias a la actuación conjunta de la Aduana de Cuba y las fuerzas antidrogas.

El funcionario precisó que este caso constituye la sexta operación de narcotráfico detectada en lo que va de año, lo que evidencia la persistencia de intentos por introducir o sacar sustancias ilegales a través de la terminal aérea.

La detección se produjo durante los controles habituales al equipaje, donde se identificó el doble fondo utilizado para ocultar la sustancia, una práctica común en este tipo de delitos.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad del pasajero ni el destino de la droga, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

En febrero, la Aduana de Cuba informó sobre una nueva operación de tráfico internacional de drogas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fue incautada cocaína escondida en envases aparentemente comunes dentro del equipaje de dos pasajeros.

Pérez González, comunicó en su cuenta en X que oficiales de la terminal aérea descubrieron la sustancia ilícita durante los controles habituales.

Un mes antes, en enero, se detectó una operación de tráfico de drogas en un vuelo procedente de Panamá que arribó al aeropuerto de La Habana.

En el equipaje, se halló cerca de 1 kilogramo de cocaína oculta y mezclada dentro de pomos de cremas, además de otros productos como café y alimentos.