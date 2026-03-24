Intentan pasar droga oculta en maleta con doble fondo en aeropuerto de La Habana

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Un intento de tráfico de droga fue detectado en el Aeropuerto Internacional de La Habana, donde autoridades identificaron una sustancia ilícita oculta en el doble fondo de la maleta de un pasajero.
Según informó en la red social X Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, la operación fue frustrada gracias a la actuación conjunta de la Aduana de Cuba y las fuerzas antidrogas.
El funcionario precisó que este caso constituye la sexta operación de narcotráfico detectada en lo que va de año, lo que evidencia la persistencia de intentos por introducir o sacar sustancias ilegales a través de la terminal aérea.
La detección se produjo durante los controles habituales al equipaje, donde se identificó el doble fondo utilizado para ocultar la sustancia, una práctica común en este tipo de delitos.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad del pasajero ni el destino de la droga, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.
En febrero, la Aduana de Cuba informó sobre una nueva operación de tráfico internacional de drogas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fue incautada cocaína escondida en envases aparentemente comunes dentro del equipaje de dos pasajeros.
Pérez González, comunicó en su cuenta en X que oficiales de la terminal aérea descubrieron la sustancia ilícita durante los controles habituales.
Un mes antes, en enero, se detectó una operación de tráfico de drogas en un vuelo procedente de Panamá que arribó al aeropuerto de La Habana.
En el equipaje, se halló cerca de 1 kilogramo de cocaína oculta y mezclada dentro de pomos de cremas, además de otros productos como café y alimentos.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en el aeropuerto de La Habana
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¿Cómo detectó la Aduana de Cuba el intento de tráfico de droga en el aeropuerto de La Habana?
El intento de tráfico de droga fue detectado durante los controles habituales al equipaje en el Aeropuerto Internacional de La Habana. Se identificó un doble fondo en la maleta del pasajero, donde se ocultaba la sustancia ilícita. Esta práctica es común en este tipo de delitos, y la detección fue posible gracias a la actuación conjunta de la Aduana de Cuba y las fuerzas antidrogas.
¿Qué métodos de ocultamiento de drogas se han utilizado en el aeropuerto de La Habana?
Los métodos de ocultamiento detectados en el aeropuerto de La Habana son cada vez más sofisticados. Se han encontrado drogas ocultas en objetos cotidianos como bocinas, cafeteras eléctricas, pelotas de béisbol, pomos de crema corporal y botellas de ron. También se han detectado drogas en muñecos religiosos, latas de atún y gominolas, lo que evidencia la creatividad de las redes de narcotráfico.
¿Cuántos intentos de tráfico de drogas se han frustrado en lo que va de año en el aeropuerto de La Habana?
Hasta la fecha de publicación de la noticia, se han frustrado seis intentos de tráfico de drogas en el aeropuerto de La Habana. Este número refleja la persistencia de los intentos por introducir o sacar sustancias ilegales del país, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos delitos.
¿Qué acciones están tomando las autoridades cubanas para combatir el tráfico de drogas?
Las autoridades cubanas están reforzando los controles en los puntos de entrada al país, como aeropuertos, para combatir el tráfico de drogas. Se emplean métodos de inspección avanzados y se colabora estrechamente con el Órgano Antidrogas. Además, hay un enfoque en la capacitación del personal y el uso de tecnología avanzada para detectar sustancias ilícitas y abordar el problema con la máxima severidad.
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