“Hipocresía total”: Streamer Hasan Piker luce outfit de miles de dólares en una Cuba en miseria

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El streamer político estadounidense Hasan Piker, conocido en redes como HasanAbi, fue blanco de fuertes críticas en X tras difundirse imágenes y comentarios sobre su visita a Cuba, donde varios usuarios lo acusaron de exhibir un atuendo valorado en alrededor de 5,000 dólares.

El creador de contenido, mientras recorría una isla marcada por apagones, escasez y una crisis económica severa, llevaba encima ropa lujosa.

La controversia creció especialmente después de que Piker alabara la supuesta “tranquilidad” de los cubanos frente a los cortes eléctricos diarios, una apreciación que muchos consideraron insultante y desconectada de la realidad.

En la cuenta de X del internauta identificado como Decoy circularon críticas centradas no solo en sus declaraciones sobre Cuba, sino también en el costo estimado de la ropa y accesorios que lucía durante el viaje.

“Llevar un atuendo de 5,000 dólares para decirle a la gente pobre que ‘el capitalismo es malo’ es una locura”, se lee en el tuit.

Otras reacciones se centraron en el precio de sus pantalones cargo y en lo que consideraron una extravagancia de diseñador difícil de justificar en un escenario de penuria.

Varios comentarios califican esos precios como “ridículos” y como un “desperdicio de dinero”, incluso entre personas que admitían pagar más por ropa de calidad, pero no por marcas de lujo.

En particular, se mencionó que llevaba dos anillos —uno de plata y otro de oro, uno en el meñique de la mano izquierda y otro en el anular de la mano derecha— cuyo valor aproximado estaría entre 4,000 y 6,000 dólares.

A partir de ese dato, varios usuarios ironizaron sobre el contraste entre su discurso anticapitalista y el lujo personal que proyectaba en medio de la pobreza cubana.

"Eso equivale a que 26 cubanos (en Cuba) trabajen un año o a que un cubano trabaje 26 años. Pero claro, Hasan, ve a contarles a los cubanos lo bien que viven. Un verdadero azote", escribió un usuario.

Tour ideológico para romantizar la pobreza

La polémica tomó aún más fuerza por el contenido del video que Piker publicó desde Cuba y que fue difundido en X por el usuario @JaviXCubaLibre.

El clip acumuló más de 41,000 visualizaciones en pocas horas y provocó una nueva ola de indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

En esa grabación, el streamer afirmó que los cubanos “simplemente están tranquilos” a pesar de los apagones rotativos diarios, y sugirió que esa reacción podría explicarse por una supuesta “mentalidad isleña”.

También calificó a Cuba como “uno de mis lugares favoritos oficialmente” y elogió la “resiliencia” del pueblo cubano.

Esas afirmaciones fueron leídas por numerosos críticos como una banalización del sufrimiento cotidiano de millones de personas.

El contraste con la realidad cubana era especialmente duro porque, apenas un día antes de la publicación del video, el 22 de marzo, se había producido un nuevo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional a las 18:38 hora local, que dejó al 90% de La Habana sin electricidad.

Además, se precisa que el déficit de generación llegó a 2.040 megavatios frente a una demanda de hasta 3.130 megavatios, con apagones de 12 horas o más diarias en todo el país.

Mientras esa situación golpeaba a la población, Piker se hospedaba en el Gran Hotel Bristol Meliá Collection, un establecimiento de cinco estrellas con tarifas de entre 130 y 520 dólares por noche, equipado con generadores propios, internet estable y aire acondicionado.

Desde allí transmitió en vivo a 1,6 millones de seguidores “con total comodidad”, un elemento que intensificó las acusaciones de hipocresía.

Ante los cuestionamientos, el streamer defendió su alojamiento alegando que las regulaciones del gobierno de Estados Unidos obligan a los ciudadanos estadounidenses a hospedarse en hoteles aprobados por el gobierno cubano.

La visita de Piker a la isla formó parte del llamado Convoy Nuestra América, una iniciativa organizada por Progressive International que reunió a más de 650 participantes de 33 países.

Entre los asistentes estuvieron figuras como Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y la congresista Rashida Tlaib. El evento culminó el 21 de marzo en un acto oficial presidido por Miguel Díaz-Canel, quien aprovechó la ocasión para afirmar que “Cuba no está sola”.

Ese contexto reforzó la lectura de que el viaje del streamer no fue meramente turístico, sino un recorrido de fuerte carga política e ideológica.

“No somos parque temático”

Las respuestas públicas fueron variadas, pero coincidieron en cuestionar la puesta en escena del visitante extranjero.

La periodista Yoani Sánchez reaccionó con una frase tajante: “No somos parque temático”.

El humorista Ulises Toirac propuso irónicamente que Piker pasara un mes viviendo con 4,000 pesos cubanos y una libreta de racionamiento.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar denunció la “hipocresía” de activistas que se alojan en hoteles de lujo mientras el pueblo cubano sufre la peor crisis energética en décadas. Exiliados cubanos describieron la actitud del streamer como una “burla colosal” y como ejemplo de “socialismo de champán”.

Hasan Doğan Piker nació el 25 de julio de 1991 en Nueva Jersey y se crió en Estambul. Es streamer estadounidense de Twitch, comentarista político de izquierda, excolaborador de The Young Turks y HuffPost, con más de 3 millones de seguidores en Twitch y una proyección mediática que CNN llegó a comparar con una suerte de “radio AM para la Generación Z”.

También es socialista declarado, anticapitalista y uno de los críticos más vocales de la política exterior estadounidense.