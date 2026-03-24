Experto insiste: Colapsos del SEN en Cuba no ocurren por falta de combustible

Termoeléctrica de Cienfuegos Foto © Abel Padrón Padilla / Cubadebate

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El académico Jorge Piñón, uno de los especialistas más citados sobre el sistema energético cubano, insistió en que los colapsos totales recientes del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) no tuvieron como causa técnica la falta de combustible, sino la desconexión de unidades de generación en termoeléctricas que operan con crudo cubano y la propia fragilidad del diseño de interconectividad del sistema.

La afirmación fue retomada públicamente por la periodista Nora Gámez Torres, redactora del Nuevo Herald y el Miami Herald, quien subrayó que, aunque el déficit de combustible agrava la crisis, no explica por sí solo el derrumbe de la red eléctrica.

“El colapso total del SEN ayer sábado fue por la desconexión de una de las unidades de generación de la termoeléctrica de Nuevitas. ¡No por la falta de combustible!”, afirmó Piñón.

En esa misma declaración, sostuvo que “el diseño de la interconectividad del sistema de generación de las termoeléctricas es la única causa de los siete apagones totales que Cuba ha tenido en los últimos 16 meses”.

La tesis del experto introduce un matiz clave en medio del debate sobre la crisis energética en la isla.

Piñón reconoció que la escasez de diésel para los grupos electrógenos “agrava la situación”, pero recalcó que esa no fue la causa técnica de los dos colapsos totales ocurridos en las últimas semanas.

Según su explicación, las plantas involucradas operan con crudo cubano, y dijo no haber podido documentar “ni un solo comentario oficial” de la Unión Eléctrica (UNE) que indicara que alguna de esas unidades se desconectó por falta de ese combustible.

¿Cuál es la explicación?

Nora Gámez resumió esa postura con una advertencia dirigida al debate público: “No creo que sea tan difícil aceptar dos hechos a la vez: el bloqueo petrolero es perjudicial, pero no es la explicación técnica del colapso de la red eléctrica en Cuba”.

Esa formulación distingue entre el contexto general de escasez energética que afecta al país y el desencadenante técnico concreto de los apagones masivos.

El argumento de Piñón apunta directamente a la vulnerabilidad estructural del SEN.

Según el experto, el problema de fondo está en cómo están conectadas las termoeléctricas entre sí y en la fragilidad de esa arquitectura de generación e interconexión.

Desde esa perspectiva, una sola desconexión relevante —como la mencionada en Nuevitas— puede provocar una reacción en cadena capaz de hundir por completo el sistema nacional.

La insistencia del especialista se produce justo cuando las autoridades cubanas habían anunciado la reconexión del SEN desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, luego de una caída general ocurrida el sábado.

Sin embargo, esa reconexión no se tradujo en una mejora real para la población. Apenas un día después del restablecimiento del enlace nacional, los apagones seguían afectando de manera masiva a todo el territorio.

Un déficit severo

La propia UNE reconoció que, pese a haber logrado nuevamente la interconexión, persistía un déficit severo de generación.

Este lunes, a las 06:00 horas, la disponibilidad del sistema era de 1123 megavatios frente a una demanda de 2070 megavatios, lo que provocaba una afectación de 950 megavatios. Para el mediodía se estimó una afectación de hasta 1100 megavatios.

El panorama previsto para el horario pico nocturno era aún más crítico.

Según los datos oficiales citados en el documento, con una disponibilidad estimada de 1223 megavatios y una demanda de 3050 megavatios, el déficit alcanzaría los 1827 megavatios, con una afectación calculada en 1857 megavatios.

Esos números reflejan que, incluso con el sistema enlazado otra vez, la capacidad de generación seguía muy por debajo de las necesidades del país.

Las autoridades atribuyeron la crisis a una combinación de averías en varias centrales termoeléctricas clave —entre ellas unidades en Mariel, Santa Cruz, Felton y Antonio Maceo—, además de mantenimientos programados en otras plantas.

A eso se sumaban limitaciones en la generación térmica que dejaban fuera de servicio más de 500 megavatios. Ese cuadro oficial confirma la existencia de fallas profundas en la infraestructura, aunque el texto también señala que en la explicación pública aparece repetidamente la referencia a la falta de combustible.

Piñón cuestionó precisamente esa generalización. En su declaración, ironizó con que ahora parece que “todos los ‘problemas’ de Cuba de los veinte últimos años han sido por la ‘falta de combustible’, como resultado del bloqueo naval de los EEUU que no permite que el petróleo entre en Cuba”.

Frente a esa narrativa, reiteró que “la ‘falta de combustible’ no es la razón de las desconexiones de las plantas termoeléctricas que operan con crudo cubano”.