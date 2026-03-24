Frijoles a 285 CUP en Güira de Melena y solo dos libras por núcleo: así está venta de comida en Cuba

Venden frijoles a 285 CUP la libra en Artemisa en medio de la escasez de alimentos

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El régimen cubano comenzó a comercializar frijoles de producción nacional a 285 pesos cubanos (CUP) la libra en el municipio Güira de Melena, Artemisa, en medio de la persistente crisis de abastecimiento de alimentos en el país.

Según información difundida por autoridades locales, el producto se distribuirá de forma gradual con una asignación inicial de dos libras por núcleo familiar. La venta se realiza bajo control estatal para limitar la cantidad por comprador y se implementa en bodegas de distintas zonas del municipio.

Las autoridades precisaron que el frijol no forma parte de la canasta familiar normada, por lo que se comercializa como una oferta adicional fuera de la libreta de abastecimiento.

El producto, procedente de la producción local, llega a la red minorista tras ser gestionado por entidades estatales, en un contexto donde el acceso a alimentos básicos sigue siendo irregular y marcado por entregas parciales o diferidas.

Facebook / Empresa Filial De Comercio Güira de Melena

La comercialización ocurre en medio de una crisis productiva sostenida, con bajos niveles de oferta agrícola. Aunque el precio es inferior al del mercado informal, continúa siendo elevado frente al salario medio mensual en Cuba, que ronda los 6.830 CUP.

Experiencias recientes en otros territorios reflejan un patrón similar. En la Isla de la Juventud, por ejemplo, se comenzó a vender una libra de frijoles por persona a 280 CUP mediante la libreta de abastecimiento, una cantidad que apenas alcanza para unos pocos días.

Las restricciones también se evidencian en otros productos básicos. En Las Tunas, la distribución de azúcar correspondiente a febrero quedó limitada a una libra por consumidor, con una entrega parcial en municipios como Manatí, Las Tunas y Colombia, donde decenas de bodegas aún estaban pendientes de recibir el producto.

El malestar por estas cantidades se reflejó en redes sociales. “Una libra, ¿qué resuelve?”, cuestionó un usuario. Otro comentó: “¿1 libra? Jaja por Dios ¿no les da pena?, eso no alcanza ni para 5 días”.

En el caso de los huevos, la situación es similar. En la Isla de la Juventud, la distribución se limitó a cuatro unidades por persona a un precio de 50 CUP cada una, con una entrega inicial de poco más de 46 mil unidades y sujeta a la disponibilidad del producto.

También el café ha registrado precios elevados bajo esquemas controlados. En Las Tunas, se comercializó una bolsa de 125 gramos a 300 CUP, con una unidad por núcleo familiar y bajo control de la libreta, lo que generó críticas entre consumidores.

En paralelo, anuncios oficiales sobre mejoras en la distribución han sido recibidos con escepticismo. En Imías, Guantánamo, usuarios cuestionaron la veracidad de las ofertas anunciadas y denunciaron que no se corresponden con lo que llega a las bodegas.

La acumulación de estos episodios refleja un deterioro sostenido del acceso a alimentos básicos en Cuba, con reducciones en las cantidades asignadas, precios elevados y una distribución irregular en distintos territorios del país.