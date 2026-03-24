“Probé de todo”: El Chacal recuerda su etapa más dura y cómo logró salir de las drogas

El reguetonero cubano El Chacal abrió su corazón sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: su lucha contra las drogas, una etapa que, según confesó, marcó profundamente su camino personal y profesional.

Durante una entrevista en el pódcast de Imaray Ulloa, el artista recordó que comenzó a consumir sustancias a los veinte años, en un contexto donde la presión social y el deseo de pertenecer jugaron un papel determinante.

“Entre los veinte… ahí probé de todo: marihuana, cocaína… todo junto”, confesó sin rodeos. Al ser preguntado por las sensaciones, fue contundente: “La destrucción en camino”.

El intérprete explicó que, en aquel momento, la curiosidad y la influencia del entorno lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. “A veces uno cree que no se va a enganchar, que lo hace por formar parte del grupo, por destacar… y ahí es donde vienen los problemas”, reflexionó.

Sin embargo, también dejó claro que su historia no terminó ahí. Desde julio de 2012, El Chacal asegura estar completamente alejado de las drogas, una etapa que considera superada.

“Gracias a Dios, ese campo ya lo dominé y lo olvidé”, afirmó. Para el artista, hablar sin tapujos sobre su pasado no es motivo de vergüenza, sino una herramienta para ayudar a otros.

“No tengo ningún pudor en decirlo, porque creo que es un mensaje importante para las nuevas generaciones. Sí se puede salir”, expresó.

Sus declaraciones llegan como un testimonio directo sobre los riesgos del consumo y la importancia de tomar conciencia a tiempo, especialmente entre los jóvenes que pueden verse tentados por la presión social.