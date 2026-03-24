“Probé de todo”: El Chacal recuerda su etapa más dura y cómo logró salir de las drogas

El reguetonero cubano El Chacal abrió su corazón sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: su lucha contra las drogas, una etapa que, según confesó, marcó profundamente su camino personal y profesional.
Durante una entrevista en el pódcast de Imaray Ulloa, el artista recordó que comenzó a consumir sustancias a los veinte años, en un contexto donde la presión social y el deseo de pertenecer jugaron un papel determinante.
“Entre los veinte… ahí probé de todo: marihuana, cocaína… todo junto”, confesó sin rodeos. Al ser preguntado por las sensaciones, fue contundente: “La destrucción en camino”.
El intérprete explicó que, en aquel momento, la curiosidad y la influencia del entorno lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. “A veces uno cree que no se va a enganchar, que lo hace por formar parte del grupo, por destacar… y ahí es donde vienen los problemas”, reflexionó.
Sin embargo, también dejó claro que su historia no terminó ahí. Desde julio de 2012, El Chacal asegura estar completamente alejado de las drogas, una etapa que considera superada.
“Gracias a Dios, ese campo ya lo dominé y lo olvidé”, afirmó. Para el artista, hablar sin tapujos sobre su pasado no es motivo de vergüenza, sino una herramienta para ayudar a otros.
“No tengo ningún pudor en decirlo, porque creo que es un mensaje importante para las nuevas generaciones. Sí se puede salir”, expresó.
Sus declaraciones llegan como un testimonio directo sobre los riesgos del consumo y la importancia de tomar conciencia a tiempo, especialmente entre los jóvenes que pueden verse tentados por la presión social.
Preguntas Frecuentes sobre la Lucha de El Chacal contra las Drogas y su Vida Personal
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¿Cómo logró El Chacal superar su adicción a las drogas?
El Chacal asegura que desde julio de 2012 está completamente alejado de las drogas. Atribuye su recuperación a una firme decisión personal y al deseo de enviar un mensaje positivo a las nuevas generaciones. A través de su testimonio público, busca inspirar a otros que enfrentan situaciones similares.
¿Qué factores influyeron en El Chacal para comenzar a consumir drogas?
El Chacal comenzó a consumir sustancias a los veinte años debido a la presión social y el deseo de encajar en su entorno. La curiosidad y la influencia del ambiente lo llevaron a tomar decisiones equivocadas, lo que lo condujo a una etapa de consumo problemático.
¿Cómo ha impactado la experiencia de El Chacal con las drogas en su carrera musical y personal?
La experiencia de El Chacal con las drogas fue un periodo oscuro que afectó su vida personal y profesional. Sin embargo, su recuperación le ha permitido fortalecer su carrera y usar su historia como un testimonio de superación para ayudar a otros. Hoy, celebra su vida rodeado de su familia y amigos, destacando el valor de la salud y el bienestar emocional.
¿Qué mensaje quiere transmitir El Chacal a las nuevas generaciones sobre el consumo de drogas?
El Chacal quiere transmitir que es posible superar el consumo de drogas y que hablar abiertamente sobre estos problemas no es motivo de vergüenza. Su objetivo es concienciar sobre los peligros del consumo y motivar a los jóvenes a tomar decisiones saludables para su futuro.
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