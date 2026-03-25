“Free Cuba Rally” reúne en Hialeah a líderes, activistas y artistas por el fin del comunismo en la isla

Exilio cubano se reúne en rally por el fin del comunismo

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Hialeah se convierte este martes en el epicentro del activismo del exilio cubano con la celebración del “Free Cuba Rally”, un evento que reúne a líderes políticos, activistas, artistas y miembros de la comunidad en apoyo a la libertad de Cuba.

La convocatoria, que tiene lugar en el Milander Park, es organizada por la ciudad de Hialeah junto a la Fundación Anticomunista Cubana, con el objetivo de expresar solidaridad con el pueblo cubano y exigir el fin del sistema político vigente en la isla tras más de seis décadas.

El evento se desarrolla en un contexto marcado por una profunda crisis en Cuba, caracterizada por apagones prolongados, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, así como un deterioro sostenido de los servicios básicos que impacta directamente en la vida diaria de la población.

Este escenario ha alimentado el malestar social dentro del país y ha reforzado las acciones del exilio cubano, que busca visibilizar la situación y mantener la presión internacional sobre el régimen.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, ha respaldado la iniciativa y subrayó su carácter político y simbólico. “Quiero ser claro: el pueblo cubano ha esperado suficiente. Esta concentración celebra su espíritu inquebrantable ante el innegable cambio de régimen”, afirmó.

El rally reúne a figuras políticas, activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos, así como personalidades del ámbito mediático y cultural, en una demostración de unidad dentro de la diáspora cubana.

Entre los participantes estarían los opositores como José Daniel Ferrer, activistas como Rosa María Payá y Orlando Boronat, así como comentaristas y figuras del exilio.

El evento también incluiría, según la convocatoria, presentaciones musicales en vivo de artistas como Yotuel, Jacob Forever, El Chacal, Los 3 de La Habana, Lena Burke y Amaury Gutiérrez.

La elección del Milander Park, ubicado en Hialeah, responde a su valor simbólico como uno de los principales escenarios de movilización política del exilio cubano en el sur de Florida, una zona con alta concentración de cubanos.

El evento es gratuito y abierto al público, y se concibe como una manifestación pacífica. Los organizadores han establecido normas para garantizar el orden y la seguridad, incluyendo restricciones sobre objetos como armas, drones, bebidas alcohólicas, pancartas, megáfonos y otros artículos que puedan alterar el desarrollo de la actividad.

Más allá de su carácter local, la movilización busca enviar un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la situación en Cuba y la necesidad de impulsar cambios políticos en la isla.

El “Free Cuba Rally” se presenta así como una nueva muestra del papel activo del exilio en el debate sobre el futuro de Cuba, en un momento de alta tensión y expectativas de transformación.