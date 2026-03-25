“Cuba es un ejemplo desde 1959”: activista defiende al régimen en La Habana

Un activista brasileño calificó a Cuba como “un ejemplo de soberanía y dignidad desde 1959” durante un acto oficial en La Habana, en el marco de la llegada de un cargamento de ayuda internacional a la isla.

Según un reporte del canal oficialista de noticias, el pronunciamiento tuvo lugar durante el arribo del barco “Granma 2”, que transportó unas 30 toneladas de alimentos, medicamentos y otros insumos desde México.

El activista Thiago de Ávila e Silva Oliveira agradeció a los gobiernos de Cuba y México por el apoyo logístico y destacó la recepción en la isla. “Desde 1959 Cuba se mantiene un ejemplo de soberanía y de dignidad”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, elogió el papel internacional del gobierno cubano, señalando que el país ha enviado brigadas médicas a distintas partes del mundo, incluyendo África durante la crisis del ébola y ciudades europeas durante la pandemia de COVID-19.

El acto contó con la presencia de autoridades del Partido Comunista y del Gobierno en La Habana, quienes recibieron a los tripulantes del convoy solidario en la terminal de cruceros del puerto capitalino.

El barco, que partió desde el puerto mexicano de Progreso, en Yucatán, sufrió retrasos debido a averías eléctricas durante la travesía, aunque finalmente logró llegar a la isla con la carga destinada a instituciones públicas.

Entre los destinos de la ayuda se encuentran centros de salud en la capital, como el cardiocentro pediátrico William Soler, según el reporte oficial.

Las declaraciones del activista se producen en medio de una profunda crisis en Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y un deterioro general de las condiciones de vida de la población.