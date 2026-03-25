“Cuba es un ejemplo desde 1959”: activista defiende al régimen en La Habana

Un activista brasileño calificó a Cuba como “un ejemplo de soberanía y dignidad desde 1959” durante un acto oficial en La Habana, en el marco de la llegada de un cargamento de ayuda internacional a la isla.
Según un reporte del canal oficialista de noticias, el pronunciamiento tuvo lugar durante el arribo del barco “Granma 2”, que transportó unas 30 toneladas de alimentos, medicamentos y otros insumos desde México.
El activista Thiago de Ávila e Silva Oliveira agradeció a los gobiernos de Cuba y México por el apoyo logístico y destacó la recepción en la isla. “Desde 1959 Cuba se mantiene un ejemplo de soberanía y de dignidad”, afirmó durante su intervención.
Asimismo, elogió el papel internacional del gobierno cubano, señalando que el país ha enviado brigadas médicas a distintas partes del mundo, incluyendo África durante la crisis del ébola y ciudades europeas durante la pandemia de COVID-19.
El acto contó con la presencia de autoridades del Partido Comunista y del Gobierno en La Habana, quienes recibieron a los tripulantes del convoy solidario en la terminal de cruceros del puerto capitalino.
El barco, que partió desde el puerto mexicano de Progreso, en Yucatán, sufrió retrasos debido a averías eléctricas durante la travesía, aunque finalmente logró llegar a la isla con la carga destinada a instituciones públicas.
Entre los destinos de la ayuda se encuentran centros de salud en la capital, como el cardiocentro pediátrico William Soler, según el reporte oficial.
Las declaraciones del activista se producen en medio de una profunda crisis en Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y un deterioro general de las condiciones de vida de la población.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria a Cuba y su contexto político
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¿Qué es el "Granma 2.0" y cuál es su propósito?
El "Granma 2.0" es una embarcación que transportó ayuda humanitaria desde México a Cuba, como parte de la iniciativa "Convoy Nuestra América", organizada por activistas simpatizantes del régimen cubano. El nombre es una referencia al yate "Granma" utilizado por Fidel Castro en 1956. Esta iniciativa busca expresar solidaridad con Cuba en medio de su crisis económica y energética.
¿Qué tipo de ayuda transportó el "Granma 2.0" a Cuba?
El "Granma 2.0" transportó aproximadamente 30 toneladas de alimentos, medicamentos, paneles solares y equipos tecnológicos a Cuba. Esta carga está destinada a apoyar a la población cubana en medio de la grave crisis económica y de escasez de productos básicos que enfrenta la isla.
¿Cómo se distribuye la ayuda humanitaria llegada a Cuba?
La ayuda humanitaria que llega a Cuba es distribuida por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), un organismo estatal vinculado al régimen. Existen preocupaciones sobre si los suministros realmente llegan a la población necesitada o si refuerzan al régimen, dado el contexto político e ideológico del envío.
¿Cuál es el contexto político detrás del envío de ayuda a Cuba?
El envío de ayuda a Cuba tiene un fuerte trasfondo político, ya que se realiza en un momento de tensiones internacionales y sanciones económicas, especialmente por parte de Estados Unidos. Países como México y Brasil han mostrado apoyo al régimen cubano a través de estos envíos, que además de su carácter humanitario, tienen una clara motivación política e ideológica.
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