Régimen cubano autoriza a empresa española a operar envíos de dinero a la isla

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El Banco Central de Cuba autorizó a la empresa española Bagalso Internacional S.L. a desarrollar actividades de transmisión de dinero en la isla, según la Resolución 21/2026 publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria No. 48.

La normativa permite a la entidad canalizar fondos para depósitos en cuentas, tarjetas de débito o tarjetas prepago de beneficiarios en Cuba, así como entregar efectivo en moneda nacional o divisas y emitir comprobantes de las operaciones realizadas.

Además, la empresa podrá desarrollar, gestionar y operar plataformas digitales e interfaces tecnológicas necesarias para ejecutar estas transacciones, en un esquema que permite el envío de dinero desde el exterior hacia la isla.

La autorización impone condiciones estrictas. Bagalso deberá designar un representante con residencia en Cuba, garantizar sistemas de ciberseguridad y trazabilidad, informar a los usuarios sobre tarifas y comisiones, y cumplir con los límites operativos que establezca el Banco Central.

Asimismo, la firma estará sujeta a la supervisión de las autoridades cubanas, deberá responder con todo su patrimonio —incluidos activos en el exterior— y someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos.

La resolución también establece que la empresa no constituirá persona jurídica en Cuba y que la autorización entrará en vigor tres días hábiles después de su publicación en la Gaceta.

Según CubaNet, los registros mercantiles en España señalan que Bagalso Internacional S.L. fue constituida en junio de 2025, con sede en Lugo y un capital social de 3.000 euros.

La empresa tiene como administrador único a Eduardo Valín Fernández y posteriormente incorporó como apoderada a Sonnia Alejandra Núñez del Riego.

Aunque la resolución no menciona de forma expresa las remesas, el alcance de las operaciones autorizadas apunta al envío de dinero desde el exterior hacia beneficiarios en Cuba.

No es la primera licencia de este tipo, ya que en 2025 el Banco Central autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a realizar operaciones similares.

A diferencia de esa autorización previa, el nuevo texto no especifica que las operaciones deban realizarse a través de instituciones financieras cubanas, sin que hasta el momento se haya explicado el motivo de esta variación ni cómo funcionará en la práctica el servicio.