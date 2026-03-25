Anna Sofía Benítez sale de la estación policial donde fue interrogada por la Seguridad del Estado

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La joven activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, salió este martes de una unidad policial en Alamar tras haber sido citada por la Seguridad del Estado, en un nuevo episodio que ha generado preocupación entre quienes siguen su caso dentro y fuera de la isla.
“Acaba de salir de la unidad. 3:07 pm. ¡Dios está al control!”, escribió en Facebook el joven cristiano David Espinosa, acompañando el mensaje con una imagen de la joven caminando frente a la estación policial, visiblemente sola, tras el interrogatorio.
La citación había sido fijada para las 2:00 p.m. en la estación de la PNR 27 de Alamar, en La Habana. Según denunció previamente la joven creadora de contenido, el documento no le fue entregado directamente, sino a una prima, y no especificaba en qué condición era requerida, lo que calificó como una irregularidad.
Aunque las autoridades alegaron que se trataba de una “toma de declaración” relacionada con el proceso abierto contra su madre, Caridad “Cary” Silvente, Anna Sofía rechazó esa versión y advirtió que el motivo real era ejercer presión sobre ella.
El caso de su madre ha estado en el centro del conflicto. Cary Silvente fue interrogada días antes por haber grabado y difundido un video de un agente del Ministerio del Interior durante la entrega de una citación en su vivienda. Por ese hecho, enfrenta acusaciones bajo el Código Penal cubano, con posibles penas de prisión, además de medidas como reclusión domiciliaria y prohibición de salida del país.
La propia Anna Sofía había anticipado que sería citada, tras advertencias directas de una agente durante el interrogatorio a su madre. A pesar del creciente hostigamiento, la joven ha reiterado públicamente que no piensa guardar silencio.
La imagen de su salida de la unidad, sola y bajo el sol habanero, se ha convertido en símbolo de una historia que muchos cubanos siguen con inquietud: la de una familia enfrentando presión institucional por ejercer su voz en redes sociales.
En medio de la presión, su madre, Caridad “Cary” Silvente, también alzó la voz públicamente en defensa de su hija. “Dios contigo hija, mi apoyo incondicional para ti, nadie puede acusarte por pensar diferente. Libertad para los presos políticos”.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Anna Sofía Benítez y la represión en Cuba
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¿Por qué fue citada Anna Sofía Benítez por la Seguridad del Estado?
Anna Sofía Benítez fue citada por la Seguridad del Estado para una "toma de declaración" relacionada con el caso de su madre. Sin embargo, ella sospecha que el verdadero motivo es ejercer presión sobre ella por su actividad en redes sociales, donde critica al gobierno cubano.
¿Cuál es la situación legal de la madre de Anna Sofía Benítez, Caridad Silvente?
Caridad "Cary" Silvente enfrenta un proceso penal por haber grabado y difundido un video de un agente del Ministerio del Interior, lo que las autoridades consideran una violación del Código Penal cubano. Actualmente, está bajo reclusión domiciliaria y tiene prohibición de salida del país.
¿Cómo ha respondido Anna Sofía Benítez a las presiones del gobierno cubano?
Anna Sofía Benítez ha mantenido una postura firme y ha declarado públicamente que no se dejará intimidar. Ha utilizado sus plataformas en redes sociales para denunciar la represión y expresar su oposición al régimen cubano.
¿Qué medidas han tomado las autoridades cubanas contra Anna Sofía y su madre?
Las autoridades cubanas han citado e interrogado tanto a Anna Sofía como a su madre, Caridad Silvente, y han impuesto restricciones como el corte de acceso a internet. También han sido objeto de amenazas y hostigamiento constante.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.