Anna Sofía Benítez sale de la estación policial donde fue interrogada por la Seguridad del Estado

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La joven activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, salió este martes de una unidad policial en Alamar tras haber sido citada por la Seguridad del Estado, en un nuevo episodio que ha generado preocupación entre quienes siguen su caso dentro y fuera de la isla.

“Acaba de salir de la unidad. 3:07 pm. ¡Dios está al control!”, escribió en Facebook el joven cristiano David Espinosa, acompañando el mensaje con una imagen de la joven caminando frente a la estación policial, visiblemente sola, tras el interrogatorio.

Captura de Facebook/David Espinosa.

La citación había sido fijada para las 2:00 p.m. en la estación de la PNR 27 de Alamar, en La Habana. Según denunció previamente la joven creadora de contenido, el documento no le fue entregado directamente, sino a una prima, y no especificaba en qué condición era requerida, lo que calificó como una irregularidad.

Aunque las autoridades alegaron que se trataba de una “toma de declaración” relacionada con el proceso abierto contra su madre, Caridad “Cary” Silvente, Anna Sofía rechazó esa versión y advirtió que el motivo real era ejercer presión sobre ella.

El caso de su madre ha estado en el centro del conflicto. Cary Silvente fue interrogada días antes por haber grabado y difundido un video de un agente del Ministerio del Interior durante la entrega de una citación en su vivienda. Por ese hecho, enfrenta acusaciones bajo el Código Penal cubano, con posibles penas de prisión, además de medidas como reclusión domiciliaria y prohibición de salida del país.

La propia Anna Sofía había anticipado que sería citada, tras advertencias directas de una agente durante el interrogatorio a su madre. A pesar del creciente hostigamiento, la joven ha reiterado públicamente que no piensa guardar silencio.

La imagen de su salida de la unidad, sola y bajo el sol habanero, se ha convertido en símbolo de una historia que muchos cubanos siguen con inquietud: la de una familia enfrentando presión institucional por ejercer su voz en redes sociales.

En medio de la presión, su madre, Caridad “Cary” Silvente, también alzó la voz públicamente en defensa de su hija. “Dios contigo hija, mi apoyo incondicional para ti, nadie puede acusarte por pensar diferente. Libertad para los presos políticos”.