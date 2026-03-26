Sandro Castro se burla de barco “oxidado” del convoy desde México y ofrece “donar pintura”

Sandro Castro volvió a generar polémica en redes sociales tras burlarse del barco del convoy solidario procedente de México que llegó recientemente a Cuba, en medio de la crisis que atraviesa el país.

El nieto de Fidel Castro compartió una historia en Instagram en la que ironizó sobre el estado de la embarcación, a la que calificó implícitamente como deteriorada, y aseguró que podría “donar” pintura para mejorar su apariencia.

Captura Instagram/Sandro Castro

En otra publicación, acompañó una imagen del barco con un mensaje en el que, pese a reconocer el gesto de ayuda, no dejó de lanzar comentarios sarcásticos: “No importa el maquillaje ni la ropa, lo que vale es la actitud… gracias de corazón el gesto solidario de ayudar a Cuba… lo que bueno está imposible no darle un poco de chucho al barco”.

La embarcación, bautizada por sectores afines al régimen como “Granma 2”, trasladaba a integrantes del convoy “Nuestra América”, un grupo de activistas y organizaciones cercanas al oficialismo que han llevado insumos a la isla.

Las publicaciones de Sandro Castro es una burla hacia la iniciativa, en contraste con el discurso oficial que resalta la solidaridad internacional en medio de la escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

Sandro Castro, haciendo gala de su apellido, una vez más no duda en burlarse de todo en redes sociales, una actitud que difícilmente podría asumir otro joven cubano sin enfrentar consecuencias legales o sanciones.