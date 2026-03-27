Eliades Ochoa lanza duras críticas al régimen cubano desde España

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El reconocido músico cubano Eliades Ochoa lanzó una dura crítica a la situación actual en La Habana, al afirmar que “la enfermedad de Cuba es tan fuerte que ya no tiene medicina”.

En una entrevista concedida al diario español La Vanguardia, el sonero se refirió a la realidad que vive el país y el sufrimiento de la población cubana. Arremetió directamente contra el régimen.

"Los mandamases lo hacen mal y el pueblo sufre", dijo el músico que hasta hace poco se mantenía viviendo en Cuba y disfrutaba de total apoyo del gobierno.

Ochoa, una de las figuras más emblemáticas de la música tradicional cubana y miembro del fenómeno internacional Buena Vista Social Club, describió un país marcado por la precariedad y la dependencia de las remesas enviadas desde el exterior.

“Tantos años de escasez... Todos los cubanos que podemos vamos enviando dinero a los familiares. Está todo degradado allá”, expresó.

Sus palabras reflejan una percepción cada vez más extendida dentro y fuera de la isla sobre el agotamiento del modelo económico del régimen.

El artista, que cumplirá 80 años en junio, también dejó entrever su preocupación por el futuro del país al insistir en que la crisis ha alcanzado un punto crítico.

Evitó definirse y aseguró: "no creo en políticos”, pero su referencia a “los mandamases” fue un dardo directo a Miguel Díaz-Canel y a los dirigentes cubanos, a quienes considera responsables del deterioro generalizado.

Pese a su visión negativa sobre la realidad nacional, Ochoa no renuncia a un deseo compartido por millones de cubanos: “Nuestra isla es tan hermosa, fértil y musical… sus gentes merecen también ser felices”.