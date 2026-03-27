Sacerdote Alberto Reyes: "Durante generaciones hemos crecido en la mentira, la doble moral, la simulación y el miedo"

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El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías publicó este viernes una nueva de sus reflexiones "He estado pensando", en la que denuncia el daño generacional que el régimen ha infligido a la sociedad cubana y llama a los padres a romper el ciclo de miedo, simulación y obediencia forzada.
En el texto, publicado en su perfil de Facebook, Reyes toma a San José como referente espiritual para el pueblo cubano, trazando un paralelismo entre la vida del santo y la Cuba de hoy.
"San José vivió en una época marcada por la pobreza y la necesidad, por la inseguridad y el poder despótico, por la falta de derecho y de justicia, porque el país estaba en manos de una autoridad que no conocía límites y que generaba un ambiente de inseguridad y miedo", recordó.
El núcleo del mensaje es una denuncia directa al legado moral del castrismo: "Durante generaciones hemos crecido en la mentira, en la doble moral, en la simulación y en el miedo. Y esto necesita sanar".
Reyes identifica tres conductas concretas con las que los padres cubanos, muchas veces sin advertirlo, perpetúan esa herencia.
La primera: decirle a un hijo que no exprese lo que piensa. "Cuando le decimos a un hijo: 'cuídate, no digas lo que piensas, no digas lo que crees, di lo que todo el mundo dice…', lo estamos enseñando a ser un esclavo", escribe el sacerdote.
La segunda: tolerar o promover su participación en los mecanismos de represión del régimen. "Cuando permitimos a nuestros hijos participar en un acto de repudio, o los dejamos integrar las brigadas de respuesta rápida, estamos enseñándolos a ser intolerantes y violentos".
La tercera: impedirles acudir a la Iglesia por temor. "Cuando, por miedo, impedimos a nuestros hijos ir a la Iglesia, estamos quitándoles la mayor fuerza que pueden tener".
El párroco camagüeyano advierte que el resultado de esas tres conductas es una generación enferma: "Estamos haciendo que nuestros hijos crezcan enfermos".
Y traza el desenlace probable: los hijos crecerán sometidos o emigrarán. "Envejeceremos viendo a nuestros hijos crecer sometidos, a no ser que nuestros hijos digan: 'me voy de aquí', y vayan a buscar en otro lugar lo que no les ofrecimos".
Frente a ese diagnóstico, Reyes propone una construcción activa: "Del mismo modo que durante años se construyó aquí una sociedad de mentira, de injusticia, de miedo y sometimiento, así nos toca a nosotros hoy construir una sociedad nueva, diferente, libre y, sobre todo, sana".
Reyes Pías, nacido en Camagüey en 1967, es párroco de la diócesis de Camagüey. Ha sufrido censura, interrogatorios y actos de repudio por sus homilías y escritos, y es visto por el régimen como una figura conflictiva dentro de la Iglesia Católica.
En lo que va de 2026, el sacerdote ha intensificado su actividad pública: en enero expresó esperanza en que sea el año de la libertad y del cambio y en febrero pidió a la izquierda internacional reconocer que el modelo cubano ha sido un fracaso.
La semana pasada, en entrevista con el diario español El Mundo, explicó que en Cuba hay una sensación compartida de que algo va a ocurrir, pero que ese cambio no termina de concretarse. Paralelamente, aumentan las manifestaciones contra el régimen, reflejo de la presión interna.
"Cuba es una olla que puede estallar en cualquier momento", advirtió.
Preguntas frecuentes sobre las reflexiones del sacerdote cubano Alberto Reyes
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el principal mensaje del sacerdote Alberto Reyes sobre el régimen cubano?
El sacerdote Alberto Reyes critica al régimen cubano por perpetuar un sistema de mentira, doble moral, simulación y miedo. En sus reflexiones, destaca cómo estas prácticas han afectado generacionalmente a la sociedad cubana y llama a los padres a romper este ciclo para construir una sociedad libre y sana.
¿Qué conductas perpetúan la herencia del miedo y la simulación en Cuba según Alberto Reyes?
Reyes identifica tres conductas principales: enseñar a los hijos a no expresar lo que piensan, permitir su participación en mecanismos de represión del régimen, e impedirles acudir a la Iglesia por temor. Estas acciones, según él, contribuyen a que las nuevas generaciones crezcan sometidas o decidan emigrar.
¿Por qué el sacerdote Alberto Reyes considera que el cambio en Cuba es necesario y posible?
Reyes argumenta que el cambio es necesario para superar la destrucción moral y material causada por décadas de castrismo. Según él, este cambio ya está en marcha a pesar de ser un proceso difícil. Confía en que la sociedad cubana aprenderá a vivir en libertad, reconstruyendo valores erosionados y rompiendo con el adoctrinamiento del pasado.
¿Qué riesgos enfrentan los que critican al régimen cubano según las reflexiones de Alberto Reyes?
Los críticos del régimen, como Alberto Reyes, enfrentan represión, citaciones y amenazas por sus posturas públicas. El gobierno utiliza el aparato represivo del Estado para silenciar a líderes religiosos y cualquier voz que desafíe su control, exponiéndolos a represalias por expresar opiniones críticas.
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