La Dura volvió a subir la temperatura en redes con un romántico video junto a Jorge Carlos Pajón durante sus vacaciones, pero más allá de las imágenes, lo que de verdad se robó el show fueron los comentarios.

El video, grabado al atardecer en la playa, muestra a la pareja entre besos, abrazos y gestos de película, y bastó eso para que sus seguidores se lanzaran sin filtro a opinar. La palabra que más se repitió fue una: felicidad.

“No sé los demás, pero la veo más feliz”, “nunca se había visto así”, “esa sonrisa no miente” o “renació” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre cientos de reacciones. Muchos coincidieron en que está viviendo una etapa distinta… y que se le nota.

Otros se derritieron completamente con el momento romántico: “Qué viva el amor”, “parece amor de novelas”, “me encanta ver una mujer así de feliz”, “se siente la energía”, “demasiado lindos” y el ya viral “el besito en la frente, el que sabe sabe”.

El toque de humor tampoco faltó. “Producción, pónganme un novio así también”, “un hombresote así nos hace falta a todas”, “alguien que les baje la temperatura” o “ahora sí se va a secar el Malecón” fueron algunos de los comentarios que más hicieron reír.

También hubo mensajes más profundos y empáticos: “todos merecemos un amor bonito”, “cuando uno es feliz se nota”, “disfruta tu momento y sé feliz” o “lo importante es que ella esté bien”. Incluso algunos seguidores confesaron que ver el video “les dio felicidad”.

Y como era de esperar, no faltaron las comparaciones con su relación anterior, aunque la mayoría coincidió en algo: más allá de opiniones, La Dura se ve plena, enamorada y disfrutando una etapa que no está intentando esconder.

En resumen, el video fue romántico… pero los comentarios fueron otro espectáculo. Y si algo quedó claro, es que sus seguidores no solo están mirando, también están viviendo —y celebrando— esta historia casi como si fuera propia.