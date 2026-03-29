La sorpresa de un cubano a su madre por su cumpleaños

Un cubano identificado como Yasmany Ortega, natural de Matanzas, sorprendió a su madre en Cuba al regresar de manera inesperada para celebrar su cumpleaños, en una emotiva escena familiar marcada por lágrimas, abrazos y mucha emoción.

Según trascendió en su muro de Facebook, la familia no esperaba su llegada, por lo que el reencuentro tomó completamente por sorpresa a su mamá, quien al verlo rompió en llanto y lo abrazó en medio de la conmoción del momento.

La visita de Ortega tuvo como motivo principal acompañar a su madre en una fecha especial: su cumpleaños.

El gesto provocó una fuerte reacción entre los presentes, que también se mostraron impactados por la inesperada aparición del matancero.

Este tipo de reencuentros familiares se ha vuelto especialmente conmovedor entre cubanos dentro y fuera de la Isla, debido al impacto de la emigración y la separación prolongada de muchas familias.

En esta ocasión, la escena protagonizada por Yasmany Ortega y su madre dejó un momento cargado de sentimientos, con una celebración de cumpleaños convertida en un recuerdo inolvidable.

Otro emotivo reencuentro familiar conmovió a miles de usuarios en redes sociales, tras viralizarse el video de otro cubano que regresó por sorpresa a la Isla para ver a su madre.

Las imágenes, compartidas en TikTok por el usuario @dairo4274, mostraron el momento en que el joven llegaba a la vivienda sin previo aviso. Tras entrar por la puerta, se dirigió hacia el interior de la casa, donde su madre se encontraba sentada.

Al percatarse de su presencia, la mujer quedó en estado de shock y se llevó las manos al rostro, incapaz de creer lo que estaba viendo. La reacción, marcada por la incredulidad y la emoción, reflejó el impacto del inesperado reencuentro.