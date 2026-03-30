El Chulo: "Ser dueño de tus canciones no solo es cuestión de dinero, es de libertad"

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El reguetonero cubano El Chulo publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que lanzó un mensaje contundente sobre la industria musical: la propiedad de los masters —las grabaciones originales de las canciones— no es solo un asunto económico, sino de libertad.

"Ser dueño de tus canciones no solo es cuestión de dinero, es cuestión de LIBERTAD. El artista que no es dueño de sus máster, es un empleado de su propia obra", escribió el artista sobre un tema que en muchas ocasiones ha sido objeto de debate sobre todo entre los cantantes cubanos.

Captura Instagram / El Chulo

En otra historia, El Chulo fue más allá y desglosó las ventajas concretas de controlar los propios masters con una claridad que pocos se atreven a expresar en público. Primero, el dinero: "No hay intermediarios que se lleven el 80% o el 50%. Todo el dinero generado por reproducciones en streaming va directo a su bolsillo."

Segundo, la autonomía comercial: "Si una marca o una película quiere usar su canción, no tiene que pedir permiso a una multinacional. El artista decide el precio y el uso." Y tercero, la libertad creativa total: "Nadie puede decirle cuándo sacar música, con quién colaborar o 'congelar' su catálogo si decide cambiar de rumbo."

Captura Instagram / El Chulo

El mensaje llega en un momento especialmente simbólico para el artista habanero, conocido como "El Presidente del Reparto". Tras ser arrestado por las autoridades de inmigración de Estados Unidos el 22 de enero en su domicilio de Homestead, Florida, El Chulo firmó una salida voluntaria del país y reapareció en México en marzo, donde declaró que "lo que me hicieron fue un favor" para empezar "de cero".

Desde tierras mexicanas estrenó su nueva canción "La Mamá de Toto" a mediados de marzo, marcando el arranque de una nueva etapa profesional, y se reunió con su pareja María Karla Castro en una escapada por Isla Mujeres.

En ese contexto de reinicio total, su reflexión sobre los masters suena a manifiesto personal: el control de la propia obra como sinónimo de libertad real.

El debate sobre la propiedad de los masters no es nuevo en la industria global. El caso más célebre es el de Taylor Swift, quien perdió el control de sus seis primeros álbumes en 2019 cuando Scooter Braun adquirió su sello discográfico, y respondió regrabando toda su discografía para crear nuevos masters propios.

En el ámbito latino, la tendencia hacia la independencia artística ha crecido notablemente, con artistas emergentes que prefieren lanzar sencillos de forma autónoma antes que firmar con grandes sellos y ceder sus grabaciones.

El Chulo, con una carrera que arranca de nuevo desde México, se suma a esa conversación con voz propia y una convicción que va más allá del negocio: para él, ser dueño de su música es, ante todo, ser dueño de su destino.