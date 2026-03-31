El Divo sigue dando guerra: El público vuelve a salvarlo en "La Casa de los Famosos"

Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, sobrevivió una vez más a la eliminación en "La Casa de los Famosos 6" gracias al masivo respaldo de sus seguidores en la gala del lunes 30 de marzo, donde Jailyne Ojeda se convirtió en la sexta eliminada de la temporada.
El cantante cubano estaba nominado junto a Laura Zapata, Curvy Zelma, Stefano Piccioni, Jailyne Ojeda y Fabio Agostini, una placa de seis participantes que quedó definida tras el líder de la semana, Kenny Rodríguez, salvar a Caeli del duelo.
Las encuestas previas a la gala no pintaban del todo bien para El Divo: apenas el 11% de los votos, empatado con Stefano Piccioni. Sin embargo, su fandom —el "Team Divo"— respondió con fuerza y lo mantuvo en competencia, mientras Jailyne Ojeda, con solo el 6% de apoyo, terminó haciendo las maletas.
Fiel a su estilo, Eduardo Antonio celebró la noticia con un emotivo reel en Instagram publicado esta madrugada, donde se le ve disfrutar con alegría inmensa el apoyo de sus seguidores de Cuba y Puerto Rico. No obstante, hubo unos cuantos participante que no recibieron con buenos ojos su permanencia en el reality.
El video, acompañado de un sencillo pero contundente "GRACIAS PÚBLICO", reafirma la conexión especial que el artista ha logrado construir con su audiencia a lo largo de la competencia.
Fueron muchos los mensajes de apoyo que le dejaron en comentarios: "Te amamos Divo"; "El Divo es el mejor hoy, mañana y siempre"; "El Divo es lo mejor de esa casa"; "Divo estás dando lo mejor de ti y eso se siente en cada momento. Sigue así, porque ya eres ganador desde ahora. ¡A romperla hasta el final!".
Preguntas Frecuentes sobre Eduardo Antonio en La Casa de los Famosos 6
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Eduardo Antonio salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos?
Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, se salvó de la eliminación gracias al masivo respaldo de sus seguidores. A pesar de las encuestas previas, su fandom "Team Divo" respondió con fuerza, permitiéndole permanecer en la competencia. Su conexión con la audiencia, especialmente de Cuba y Puerto Rico, ha sido clave en su permanencia en el reality.
¿Cuál es la relación entre Eduardo Antonio y Laura Zapata en el reality?
La relación entre Eduardo Antonio y Laura Zapata en La Casa de los Famosos ha sido tensa. El Divo ha señalado a Laura como responsable de movilizar al grupo para nominarlo, a pesar de que él la defendió al inicio del programa. Esta relación conflictiva se ha convertido en uno de los momentos más comentados del reality.
¿Qué características hacen destacar a Eduardo Antonio en La Casa de los Famosos?
Eduardo Antonio destaca por su autenticidad y estilo único, manteniéndose fiel a su personalidad frontal y glamorosa. Ha protagonizado momentos intensos y divertidos, desde enfrentamientos con otros concursantes hasta su amistad con una muñeca que bautizó como Yoriselys. Su carácter y transparencia lo han consolidado como uno de los protagonistas del programa.
¿Cómo ha reaccionado Eduardo Antonio ante las críticas y polémicas en el reality?
Eduardo Antonio ha respondido a las críticas con confianza y determinación, reafirmando su compromiso con su público y su estilo de juego. Ha enfrentado polémicas con otros participantes, como Sergio Mayer, y ha defendido su independencia en el juego. Además, ha destacado la importancia del respeto y el apoyo de su audiencia.
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