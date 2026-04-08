La influencer Claudia Artiles volvió a robarse el corazón de sus seguidores con un video de su hijo Marlon, que está derritiendo las redes en TikTok e Instagram.

En el propio clip, Claudia deja claro el contexto que ha hecho aún más especial el momento: el niño “estuvo una semana con su papá”. Y es justo ese reencuentro, cargado de ternura, lo que ha enamorado a miles. El pequeño está en la casa cuando su mamá llega por sorpresa. Él la recibe con los brazos abiertos y una sonrisa que lo dice todo.

Como muchos de sus seguidores ya saben, Claudia está separada desde hace tiempo del padre de Marlon y actualmente mantiene una relación con el influencer Ultrack. Aun así, el niño comparte tiempo con ambos, y hay semanas en las que se queda con su papá, algo que su comunidad sigue muy de cerca.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Muero de amor por Marlito”, “Qué bello” y “Precioso” inundan los comentarios, junto a mensajes de seguidores que prácticamente sienten que han visto crecer al niño desde el embarazo.

Otros no pudieron evitar comentar lo rápido que está creciendo. “Está enorme” o “provoca comérselo a besos”, escribieron algunos, completamente derretidos con la dulzura del pequeño.

Y es que Marlito ya no es solo el hijo de Claudia: para muchos, es “el niño de todos” y un sobrino postizo para muchas tías. Un contenido simple, sin grandes producciones, pero que conecta directo con la emoción… y eso, en redes, vale oro.