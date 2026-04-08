La influencer Claudia Artiles volvió a robarse el corazón de sus seguidores con un video de su hijo Marlon, que está derritiendo las redes en TikTok e Instagram.
En el propio clip, Claudia deja claro el contexto que ha hecho aún más especial el momento: el niño “estuvo una semana con su papá”. Y es justo ese reencuentro, cargado de ternura, lo que ha enamorado a miles. El pequeño está en la casa cuando su mamá llega por sorpresa. Él la recibe con los brazos abiertos y una sonrisa que lo dice todo.
Como muchos de sus seguidores ya saben, Claudia está separada desde hace tiempo del padre de Marlon y actualmente mantiene una relación con el influencer Ultrack. Aun así, el niño comparte tiempo con ambos, y hay semanas en las que se queda con su papá, algo que su comunidad sigue muy de cerca.
Las reacciones no se hicieron esperar. “Muero de amor por Marlito”, “Qué bello” y “Precioso” inundan los comentarios, junto a mensajes de seguidores que prácticamente sienten que han visto crecer al niño desde el embarazo.
Otros no pudieron evitar comentar lo rápido que está creciendo. “Está enorme” o “provoca comérselo a besos”, escribieron algunos, completamente derretidos con la dulzura del pequeño.
Y es que Marlito ya no es solo el hijo de Claudia: para muchos, es “el niño de todos” y un sobrino postizo para muchas tías. Un contenido simple, sin grandes producciones, pero que conecta directo con la emoción… y eso, en redes, vale oro.
Preguntas Frecuentes sobre Claudia Artiles y su Vida Familiar
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha sido la reacción de Marlito al ver a su mamá después de una semana?
La reacción de Marlito fue de pura felicidad al ver a su mamá después de una semana. El pequeño la recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que conmovió a miles de personas en las redes sociales. El video de este emotivo reencuentro se ha vuelto viral y ha recibido comentarios llenos de cariño y admiración hacia el vínculo entre madre e hijo.
¿Cómo maneja Claudia Artiles la copaternidad de su hijo Marlon?
Claudia Artiles maneja la copaternidad de Marlon de manera colaborativa con su expareja. Aunque está separada del padre de Marlon, Claudia coordina tiempos para que el niño comparta con ambos padres. Esto es evidente en los reencuentros emotivos que comparte en redes sociales, mostrando cómo Marlon pasa tiempo significativo tanto con su madre como con su padre.
¿Cuál es la relación de Ultrack con Marlon, el hijo de Claudia Artiles?
Ultrack tiene una relación cariñosa y cercana con Marlon. En varias publicaciones, Ultrack ha sido visto compartiendo momentos de juego y ternura con Marlon. Claudia ha destacado que Ultrack cuida, atiende y protege a Marlon como si fuera su propio hijo, mostrando una dinámica familiar unida y amorosa.
¿Cómo ha respondido Claudia Artiles a las críticas sobre su rol como madre?
Claudia Artiles ha respondido a las críticas sobre su rol como madre con sinceridad y humor. Enfrenta los comentarios negativos defendiendo su dedicación y amor hacia su hijo Marlon. Claudia ha subrayado que, aunque hay semanas en que Marlon está con su padre, ella siempre prioriza su bienestar y mantiene un fuerte vínculo emocional con él.
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