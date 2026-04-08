Karol G no suele quedarse callada, pero esta vez reconoció que hay temas sobre los que mide muy bien cada palabra. La cantante colombiana confesó que siente presión a la hora de opinar públicamente sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
En una entrevista reciente con Playboy, la artista explicó que ha recibido advertencias claras de su entorno: hablar demasiado podría traerle consecuencias. “La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’… porque, si dices algo, tal vez recibas una llamada al día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’”, contó. “Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder”, añadió.
Aun así, la “Bichota” dejó claro que es un tema que le toca de cerca. “No puedo callarme cuando algo me duele. Soy latina y lo que está pasando con mi comunidad es muy doloroso”, expresó, dejando ver el conflicto interno entre lo que siente y lo que le recomiendan hacer.
Ese dilema es constante. Por un lado, admite que le gustaría alzar la voz sin filtros. “Mi equipo me mataría si digo ‘ICE Out’, pero estaría dispuesta a hacerlo”, confesó. Sin embargo, también reconoce que no todo es tan simple: “Es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme”.
Más allá del impulso, Karol G también se cuestiona el impacto real de ese tipo de mensajes. “¿Qué impacto tiene realmente decir ‘ICE Out’ en comparación con otras cosas que sí puedan ayudar a mi comunidad?”, reflexionó, mostrando una postura más estratégica sobre cómo usar su voz.
En medio de todo, la artista parece tener claro que su posición viene con responsabilidad. “Tengo un escenario enorme y quiero estar firme por mi comunidad”, aseguró. Un equilibrio complicado entre decir lo que siente y proteger lo que ha construido, en un contexto donde cada palabra puede tener consecuencias.
Preguntas Frecuentes sobre Karol G y su Posición frente al ICE
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Karol G teme hablar del ICE?
Karol G teme que hablar del ICE pueda traerle consecuencias como la retirada de su visa. La cantante ha expresado que recibe advertencias de su entorno para evitar hacer declaraciones que podrían ser mal interpretadas y afectar su estatus migratorio en Estados Unidos.
¿Qué siente Karol G respecto a la situación de los inmigrantes latinos en Estados Unidos?
Karol G se siente profundamente afectada por lo que ocurre con la comunidad latina en Estados Unidos. Ha manifestado que el dolor de su comunidad la conmueve y le resulta difícil callar ante situaciones injustas. Sin embargo, es consciente de las repercusiones que sus palabras podrían tener en su carrera y situación legal.
¿Cómo maneja Karol G el dilema entre expresar su opinión y proteger su carrera?
Karol G enfrenta un dilema constante entre su deseo de alzar la voz y la necesidad de proteger lo que ha construido profesionalmente. La artista busca un equilibrio entre expresar sus sentimientos y actuar de manera estratégica para no poner en riesgo su carrera. Ha reflexionado sobre cómo sus mensajes pueden impactar a su comunidad de manera más efectiva.
¿Qué advertencias ha recibido Karol G sobre opinar acerca del ICE?
Karol G ha sido advertida de que podría recibir una llamada informándole sobre la retirada de su visa si habla demasiado sobre el ICE. La cantante ha mencionado que se convierte en un objetivo para aquellos que quieren demostrar su poder, lo que la lleva a ser cautelosa con sus declaraciones públicas.
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