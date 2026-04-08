Karol G no suele quedarse callada, pero esta vez reconoció que hay temas sobre los que mide muy bien cada palabra. La cantante colombiana confesó que siente presión a la hora de opinar públicamente sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

En una entrevista reciente con Playboy, la artista explicó que ha recibido advertencias claras de su entorno: hablar demasiado podría traerle consecuencias. “La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’… porque, si dices algo, tal vez recibas una llamada al día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’”, contó. “Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder”, añadió.

Aun así, la “Bichota” dejó claro que es un tema que le toca de cerca. “No puedo callarme cuando algo me duele. Soy latina y lo que está pasando con mi comunidad es muy doloroso”, expresó, dejando ver el conflicto interno entre lo que siente y lo que le recomiendan hacer.

Ese dilema es constante. Por un lado, admite que le gustaría alzar la voz sin filtros. “Mi equipo me mataría si digo ‘ICE Out’, pero estaría dispuesta a hacerlo”, confesó. Sin embargo, también reconoce que no todo es tan simple: “Es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme”.

Captura de Instagram / Karol G

Más allá del impulso, Karol G también se cuestiona el impacto real de ese tipo de mensajes. “¿Qué impacto tiene realmente decir ‘ICE Out’ en comparación con otras cosas que sí puedan ayudar a mi comunidad?”, reflexionó, mostrando una postura más estratégica sobre cómo usar su voz.

En medio de todo, la artista parece tener claro que su posición viene con responsabilidad. “Tengo un escenario enorme y quiero estar firme por mi comunidad”, aseguró. Un equilibrio complicado entre decir lo que siente y proteger lo que ha construido, en un contexto donde cada palabra puede tener consecuencias.