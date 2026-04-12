Yomil Hidalgo: "Nuestra comunidad está saturada de chisme, política radical y guapería cibernética"

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El reguetonero cubano Yomil Hidalgo publicó este domingo una historia en Instagram en la que rechaza conceder entrevistas a medios cubanos y lanza una crítica directa a la dinámica que, según él, domina las redes sociales de la comunidad cubana.
En la publicación el artista explica que varios medios lo han contactado para entrevistas pero que no tiene pensado darlas por ahora: "Si es para hablar de lo mismo —chismes o música— prefiero pasar", escribió Yomil, y añadió que le interesaría conversar con alguien que "traiga a la mesa preguntas interesantes sobre superación emocional, geopolítica, negocios o relaciones".
El cantante señaló que ese tipo de intercambio "dejaría de ser una entrevista para convertirse en una charla enriquecedora" y que prefiere esperar "hasta que surjan medios con temas más serios".
La crítica más contundente de la publicación apunta directamente al ecosistema digital cubano: "Nuestra comunidad está saturada de chisme, política radical y 'guapería cibernética'", y añadió que "nos hace falta contenido que realmente aporte e influya positivamente en nuestra gente".
"Prefiero seguir así hasta que surjan medios con temas más serios", concluyó Yomil en su historia, dejando abierta la puerta a futuras conversaciones, pero bajo sus propias condiciones.
La crítica de Yomil va directo a la comunidad cubana en redes y a esa confrontación vacía en plataformas digitales que a su juicio abunda tanto.
Preguntas Frecuentes sobre las Declaraciones de Yomil Hidalgo y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Yomil Hidalgo se niega a conceder entrevistas a medios cubanos?
Yomil Hidalgo expresó que prefiere evitar entrevistas que se centren en chismes o música, ya que está interesado en discutir temas más serios como la superación emocional, la geopolítica, los negocios o las relaciones. Rechaza la dinámica de chisme y política radical que, según él, domina las redes sociales de la comunidad cubana.
¿Qué crítica hace Yomil sobre el ecosistema digital cubano?
Yomil Hidalgo critica que la comunidad cubana está saturada de chisme, política radical y 'guapería cibernética' en las redes sociales. Él aboga por contenido que realmente aporte e influya positivamente en las personas.
¿Cómo ha sido la postura de Yomil frente a las críticas sobre su visión de la situación en Cuba?
Yomil Hidalgo ha mantenido una postura firme y desafiante frente a las críticas, afirmando que no se retracta de sus opiniones y desafía a sus detractores a visitarlo en Cuba para confrontar la realidad que él vive diariamente. Ha criticado a los cubanos que opinan desde el exterior sin haber actuado cuando vivían en la isla.
¿Qué temas considera Yomil importantes para un cambio en la comunidad cubana?
Yomil Hidalgo considera que es necesario generar contenido que aporte a la superación emocional, la geopolítica, los negocios o las relaciones, en lugar de centrar la atención en chismes y confrontaciones vacías. Busca un diálogo que influya positivamente en la comunidad cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.