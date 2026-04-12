Yomil Hidalgo: "Nuestra comunidad está saturada de chisme, política radical y guapería cibernética"

Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo publicó este domingo una historia en Instagram en la que rechaza conceder entrevistas a medios cubanos y lanza una crítica directa a la dinámica que, según él, domina las redes sociales de la comunidad cubana.

En la publicación el artista explica que varios medios lo han contactado para entrevistas pero que no tiene pensado darlas por ahora: "Si es para hablar de lo mismo —chismes o música— prefiero pasar", escribió Yomil, y añadió que le interesaría conversar con alguien que "traiga a la mesa preguntas interesantes sobre superación emocional, geopolítica, negocios o relaciones".

Captura Instagram / Yomil

El cantante señaló que ese tipo de intercambio "dejaría de ser una entrevista para convertirse en una charla enriquecedora" y que prefiere esperar "hasta que surjan medios con temas más serios".

La crítica más contundente de la publicación apunta directamente al ecosistema digital cubano: "Nuestra comunidad está saturada de chisme, política radical y 'guapería cibernética'", y añadió que "nos hace falta contenido que realmente aporte e influya positivamente en nuestra gente".

"Prefiero seguir así hasta que surjan medios con temas más serios", concluyó Yomil en su historia, dejando abierta la puerta a futuras conversaciones, pero bajo sus propias condiciones.

La crítica de Yomil va directo a la comunidad cubana en redes y a esa confrontación vacía en plataformas digitales que a su juicio abunda tanto.