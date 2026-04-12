"¿A dónde te fuiste sin decirme nada?": El desgarrador adiós de Luisa María Jiménez a su amiga Zelma Morales

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La actriz cubana Luisa María Jiménez despidió este domingo a su amiga y colega Zelma Morales con un mensaje desgarrador en Facebook, lamentando no haber podido estar a su lado en sus últimos momentos tras más de cuatro décadas de amistad.

"Se ha ido una amiga, la bella Zelma, la de todos, la monja de Tierra Brava; una hermana de más de 40 años de amistad entre aciertos y desaciertos; pero existiendo siempre, sembrado, creciendo", escribió Jiménez al conocer la noticia del fallecimiento de Morales, ocurrido este fin de semana.

Captura de Facebook/Luis María Jiménez

El dolor más profundo de su mensaje fue no haber podido despedirse: "No me pude despedir, abrazarla solo un poco, tomarle la mano, decirle lo importante que había sido en mi vida. Es más duro aún".

Jiménez recordó con ternura el apodo cariñoso que Morales le tenía reservado: "No la veo así, no puedo pensar que no existe, que en nuestras conversaciones ya no puedo regañarla. Me decía La Parda, ¿qué bonito verdad? ¿A dónde te fuiste amiga mía del alma sin decirme nada?"

La actriz cerró su publicación con una imagen de esperanza: "Yo te siento cerca, oigo tu voz diciéndome 'estoy bien', entonces, ¿estás escondida para que no pueda verte? ¡Que así sea! ¡Por siempre!"

Zelma Morales, nacida en Caibarién, Villa Clara, fue una de las figuras más queridas de la televisión cubana, consagrada definitivamente por su doble papel de las gemelas Regina y Reina en la telenovela Tierra Brava (1997), producción que la unió en pantalla precisamente con Jiménez.

Su trayectoria abarcó más de tres décadas e incluyó producciones como Hoy es siempre todavía (1987), Destino prohibido (2000), Polvo en el viento (2008) y En tiempos de amar (2017), su última telenovela conocida en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos en 2018 para reunirse con su único hijo, el también actor Fabián Brando Álvarez.

Las reacciones del mundo artístico cubano fueron inmediatas y numerosas. El actor Albertico Pujol calificó la pérdida de "devastadora" y recordó que Morales lo apoyó en un momento muy difícil de su vida. El escritor Amir Valle escribió: "La cultura cubana pierde una actriz inmensa. Yo pierdo una de mis más fieles lectoras". Desde La Habana, el actor y humorista Ulises Toirac la llamó "mujer hermosísima, actriz poderosa, persona insuperable".

Un allegado cercano, Orlando Gutiérrez, reveló en los comentarios de la publicación de Jiménez que era uno de los pocos que conocía la enfermedad de Morales y la había mantenido en secreto. Las causas del fallecimiento no han sido reveladas públicamente hasta el momento.

Tras emigrar a Miami, Morales se mantuvo activa artísticamente y alzó la voz por la libertad y los derechos humanos en Cuba, ganándose el respeto de la comunidad del exilio cubano en Florida. "Su legado combina talento artístico con integridad personal", destacó la activista Lara Crofs en un mensaje de despedida.