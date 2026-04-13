Velito El Bufón eligió este fin de semana para presentar públicamente a su nueva pareja en Instagram, y el detalle no pasó desapercibido: coincide con el cumpleaños de Thalía, la madre de sus dos hijos.

El reguetonero cubano publicó una serie de historias en las que aparece junto a Paula Martínez, identificada como @paula.martinez.00, en dos selfies cargados de romanticismo: uno con la canción "Toda Una Vida" de Leoni Torres de fondo, y otro con "Frente al mar" de Beéle, acompañado de dos emojis de corazón rojo y la etiqueta directa a su perfil.

Paula es una joven rubia que trabaja como tripulante de cabina y que ya había sido vinculada a Velito desde marzo, cuando ambos fueron vistos juntos en España en una foto que desató los primeros rumores.

Captura de Instagram / Velito El Bufón

Pero la presentación romántica no fue la única historia que subió el artista este fin de semana. En otra publicación, Velito salió al paso de las páginas de farándula que siguen generando contenido sobre su ruptura con Thalía, dejando claro que esa historia ya es pasado.

"Las páginas siguen creando contenido con algo que es muy viejo. Llevamos separado casi 6 meses… Súper contento con que ella esté empezando su vida con una nueva relación y yo con mi pareja actual… Les pido de favor que dejen el chisme, y nos deje vivir nuestras vidas personales en paz."

La ruptura entre Velito y Thalía se hizo pública el 20 de febrero de 2026, aunque la separación había ocurrido semanas antes. Fue Thalía quien rompió el silencio a través de sus propias historias de Instagram, explicando que había decidido esperar para proteger su bienestar emocional: "Velito y yo terminamos hace unos meses. Él decidió hacer su vida y yo la mía. No lo habíamos hecho público (…) estoy recién parida y por cuestión de mi bienestar no quería que cayera en polémica."

El timing era especialmente delicado: su hijo Thiago había nacido apenas el 9 de febrero de 2026, y Velito abandonó Cuba con su equipo solo tres días después, el 12 de febrero. A pesar de la distancia y la ruptura, Thalía dejó claro que no guardaba rencor: "El bienestar de él es el bienestar de mis hijos, por eso nunca voy a querer el mal para él."

El propio Velito habló por primera vez de la separación el 2 de marzo, con un mensaje que muchos interpretaron como una despedida cargada de culpa: "Siempre serás la mujer más importante de mi vida."

Semanas después, en un concierto el 31 de marzo, fue más lejos y le dedicó palabras a Thalía desde el escenario, prometiéndole apoyo económico de por vida y reconociendo el regalo más grande que le había dado: "Tú me diste la cosa más linda que me han dado en este mundo: los niños lindos."

La canción que estrenó el 9 de abril junto a Dany Ome y Kevincito El 13, titulada "Cuidámela", terminó de confirmar lo que muchos ya sospechaban. En el adelanto había anticipado versos como "Sé que le hice daño al nadar con otros peces" y un estribillo que sonaba a confesión y despedida a la vez: "Mano, cuídamela… y dale más de lo que yo le di."