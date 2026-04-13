Rachel Arderi encendió las redes socialesal compartir en sus historias de Instagram una serie de imágenes disfrutando de un día de playa en familia, luciendo su figura con total naturalidad y seguridad.

La influencer cubana apareció primero en un selfie de espejo tomado en lo que parece una villa de lujo, lista para salir: bikini de crochet color nude con pareo a juego y una bolsa de playa con la palabra "Summer". El texto que acompañó la imagen lo dijo todo: "Playita con la family".

De camino al destino, Rachel también compartió una selfie desde el interior de un vehículo, luciendo un bikini blanco con pedrería y brillantes que resaltaba su piel clara bajo la luz solar. Collar dorado con dije de corazón y uñas blancas completaban un look sencillo pero impactante.

Captura de Instagram / Rachel Arderi

Una vez en la arena, la imagen más llamativa llegó con Rachel recostada sobre la arena blanca de una playa tropical, con palmeras al fondo y cielo azul despejado. Vistiendo un bikini beige crema, apoyada sobre sus brazos y con las piernas dobladas hacia arriba, la influencer posó con la soltura de quien se siente completamente cómoda en su propio cuerpo.

Pero el momento más emotivo de la jornada llegó con una fotografía desde su punto de vista: recostada en la arena, Rachel captó a sus dos hijos jugando frente a ella. El mayor, Yan Carlos, inclinado sobre la arena construyendo algo, y la pequeña Mía, con su gorra tipo bucket rosa y camiseta del mismo color, sentada jugando con la arena. "Míos bbs", escribió Rachel junto a la imagen, dejando ver el orgullo y el amor que siente por su familia.

Rachel Arderi es pareja del reguetonero cubano Oniel Bebeshito y madre de Yan Carlos y Mía. Con casi un millón de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las influencers cubanas más seguidas, combinando contenido de moda, belleza y maternidad con una autenticidad que la distingue.

Esta escapada playera llega semanas después de uno de sus momentos más comentados en redes: el pasado 6 de marzo, Rachel publicó un video mostrándose sin filtros y hablando abiertamente de su cuerpo real. "¿Estrías? Sí, claro que tengo. ¿Celulitis? Sí, muchas", dijo con total franqueza, añadiendo: ser perfectamente imperfecta es justamente lo que nos hace únicas.

Bebeshito no tardó en reaccionar a aquel video con una frase que se hizo viral entre sus seguidores: "Acabas de demostrar lo perfecta que eres".

Las imágenes playeras llegan también poco después de que la pareja celebrara que su nueva casa estaba casi lista, sumando otro capítulo a una etapa que parece de plenitud en todos los frentes: amor, familia, hogar y una figura que Rachel luce con la misma confianza dentro y fuera de las redes.