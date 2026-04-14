Arturo Sandoval se roba el show junto a Karol G en Coachella 2026

El trompetista cubano Arturo Sandoval fue uno de los grandes protagonistas del histórico show de Karol G como headliner en Coachella 2026, al subir al escenario para interpretar junto a la colombiana su tema "Ivonny Bonita" ante una multitud que lo aclamó con aplausos.
Al final de este popular tema de la colombiana, Sandoval tomó su trompeta y desplegó todo su virtuosismo durante la interpretación de "Ivonny Bonita". Una gruta artificial iluminada en tonos verdes enmarcó visualmente el momento, elevando la puesta en escena a otro nivel.
Sandoval, ganador de nueve premios Grammy, con 17 nominaciones, demostró una vez más por qué es considerado una leyenda viva del jazz y la música cubana, arrancando la ovación del público congregado en el festival.
Karol G se presentó el domingo en el Empire Polo Club de Indio, California, convirtiéndose en la primera artista latina en encabezar el festival en sus 27 años de historia, un hito que ella misma reconoció desde el escenario: "Soy la primera latina en encabezar Coachella... se siente tarde."
El show de Karol G incluyó 27 canciones y una serie de colaboraciones estelares que convirtieron su actuación en un espectáculo histórico. Entre los momentos más emotivos, la artista también rindió homenaje a Gloria Estefan cantando Mi Tierra, en una noche cargada de referencias a la cultura latina.
Preguntas frecuentes sobre la histórica actuación de Karol G y Arturo Sandoval en Coachella 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué papel tuvo Arturo Sandoval en el show de Karol G en Coachella 2026?
Arturo Sandoval fue uno de los grandes protagonistas del show al subir al escenario para interpretar junto a Karol G su tema "Ivonny Bonita", desplegando todo su virtuosismo con la trompeta, lo que le valió una ovación por parte del público.
¿Por qué fue histórica la presentación de Karol G en Coachella 2026?
Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella en sus 27 años de historia, marcando un hito significativo en la representación de la música latina en escenarios globales.
¿Qué otros momentos destacados tuvo el show de Karol G en Coachella 2026?
Además de la participación de Arturo Sandoval, Karol G rindió homenaje a Gloria Estefan cantando "Mi Tierra", y compartió escenario con otros artistas como Becky G y Wisin. Su espectáculo incluyó 27 canciones y múltiples referencias culturales latinas.
¿Qué impacto tuvo la actuación de Arturo Sandoval junto a Karol G en Coachella?
La presencia de Arturo Sandoval fue muy aclamada, demostrando su estatus como leyenda viva del jazz y la música cubana, lo cual añadió un prestigio significativo al espectáculo de Karol G.
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