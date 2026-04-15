Waymo se abre a todo Miami: Esto es lo que debes saber sobre los viajes en autos sin conductor

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Waymo, la empresa de vehículos autónomos subsidiaria de Alphabet, abrió este miércoles su servicio de robotaxis al público general en Miami, sin necesidad de lista de espera, marcando un hito en la historia del transporte autónomo en Estados Unidos.

El servicio había estado disponible de forma limitada desde el 22 de enero de 2026, primero para unos 10,000 usuarios en lista de espera y luego para más de 100,000 personas registradas.

Ahora, cualquier residente o visitante puede solicitar un viaje directamente desde la aplicación de la compañía.

Miami es la sexta ciudad de Estados Unidos donde Waymo opera comercialmente, tras Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta y Austin.

El área de servicio cubre aproximadamente 100 millas cuadradas del condado de Miami-Dade, incluyendo Brickell, Downtown Miami, Wynwood, Little Havana, Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach y Bal Harbour.

Como novedad central de esta apertura total, los robotaxis comenzarán a incorporar trayectos por autopista en Miami, incluyendo la Interestatal 95, la autopista Dolphin (State Road 836) y la autopista Palmetto (State Road 826).

Según la portavoz de la empresa, Sandy Karp, Waymo parece ser la primera compañía en ofrecer viajes totalmente autónomos por autopista, sin un especialista humano dentro del auto, a pasajeros en Estados Unidos.

Tras su reciente expansión a Miami Beach y Bal Harbour, Waymo ofrece una opción autónoma más conveniente para moverse por Miami y asistir a los principales eventos de la ciudad esta primavera.

Esto es lo que debes saber sobre los viajes en autos sin conductor

Waymo nació como un proyecto de conducción autónoma de Google en 2009 y se consolidó como empresa independiente en 2016.

Hoy lidera el desarrollo de vehículos sin conductor de nivel avanzado.

Según explicó la portavoz Sandy Karp a NBC News en 2025, la compañía “parece ser la primera en ofrecer viajes totalmente autónomos por autopista, sin un especialista humano dentro del auto, a pasajeros en Estados Unidos”.

Este detalle es crucial: no se trata de sistemas de asistencia al conductor, sino de vehículos donde el conductor simplemente no existe.

¿Cómo funcionan los robotaxis?

El proceso para usar un Waymo es similar al de plataformas como Uber o Lyft, pero con una diferencia fundamental: no hay conductor humano.

El usuario solicita el viaje desde la app. El sistema muestra el vehículo más cercano. Al llegar, el auto permanece bloqueado hasta que se confirma el viaje.

Luego, “las manijas de las puertas del pasajero se desplegarán”, indicando que el vehículo está listo.

Dentro, el entorno es familiar: volante, espejos, controles… aunque nadie los utilice. La intención, según la empresa, es generar confianza en el pasajero.

El sistema tecnológico es uno de los puntos más impresionantes: el vehículo está equipado con “29 cámaras, seis radares y cinco lidars”, lo que le permite tener una percepción completa del entorno en tiempo real.

Seguridad: Cifras que respaldan la tecnología

Uno de los principales temores del público es la seguridad. Waymo ha intentado responder con datos concretos.

“La seguridad es nuestra prioridad número uno”, afirmó el representante de Waymo. “Hemos recorrido más de 127 millones de millas en modo totalmente autónomo”, añadió.

Según la empresa, esos datos se traducen en:

-10 veces menos accidentes con lesiones graves.

-5 veces menos accidentes con lesiones.

-5 veces menos choques con despliegue de airbags.

-5 veces menos lesiones a peatones.

Además, estudios independientes refuerzan esta tendencia, señalando que los vehículos autónomos pueden tener hasta un 85% menos de probabilidades de causar accidentes con lesiones que los conductores humanos.

Controversias y desafíos

Sin embargo, la tecnología no está exenta de problemas.

Desde su apertura al público, se han registrado incidentes que han generado debate:

En marzo, un robotaxi bloqueó brevemente una ambulancia durante un tiroteo en Austin.

En diciembre del pasado año, otro vehículo circuló cerca de una escena policial activa en Los Ángeles.

Estos episodios reflejan que, aunque la tecnología avanza rápidamente, aún enfrenta situaciones complejas del mundo real.

La llegada de Waymo no solo representa un avance tecnológico, sino también una muestra clara de la brecha entre modelos de desarrollo.

La expansión de Waymo en Miami no es un experimento aislado, sino parte de una carrera global donde Estados Unidos, China y Europa compiten por liderar el transporte autónomo.

Con más de 250,000 viajes semanales en varias ciudades y millones de millas recorridas, la pregunta ya no es si estos vehículos dominarán las calles, sino cuándo lo harán a gran escala.

Miami, desde ahora, forma parte de ese futuro.