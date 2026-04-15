Amelia Calzadilla y Carolina Barrero llevan al Parlamento Europeo denuncias contra el régimen cubano y piden sanciones

Vídeos relacionados:

Las activistas cubanas Amelia Calzadilla y Carolina Barrero se encuentran en Bruselas para sostener reuniones de alto nivel con el Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Oficina de la Representante Especial de Derechos Humanos y las representaciones permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea.

Ambas representan a la organización Ciudadanía y Libertad y tienen un objetivo central: instar a la UE a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con Cuba e imponer sanciones individuales contra los responsables del aparato represivo del régimen.

"El objetivo de este viaje es pedir la suspensión del PDCA, un diálogo que solo beneficia a la dictadura en su discurso de doble rasero. Las posturas de los países democráticos deben y tienen que ser de apoyo con los pueblos, no con sus opresores", señalaron las activistas.

En documentos presentados ante las instituciones europeas, las representantes de Ciudadanía y Libertad argumentan que diez años de implementación del ADPC no han producido ningún resultado tangibles en materia de derechos humanos ni de apertura política en la isla.

Esta visita a Bruselas se produce semanas después de que Calzadilla compareciera ante el Parlamento Vasco el 26 de marzo para denunciar la situación de los presos políticos y la represión sistemática ejercida por el gobierno cubano.

Las activistas también han destacado ante sus interlocutores europeos que Cuba contaba con 1,214 presos políticos al 28 de febrero, una cifra que convierte al régimen en uno de los más represivos del continente americano.

En ese contexto, las representantes de Ciudadanía y Libertad han calificado al gobierno cubano como el principal aliado de Vladimir Putin en el hemisferio occidental, un argumento que busca reforzar la urgencia de una respuesta firme por parte de las democracias europeas.