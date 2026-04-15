Amelia Calzadilla y Carolina Barrero llevan al Parlamento Europeo denuncias contra el régimen cubano y piden sanciones

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Las activistas cubanas Amelia Calzadilla y Carolina Barrero se encuentran en Bruselas para sostener reuniones de alto nivel con el Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Oficina de la Representante Especial de Derechos Humanos y las representaciones permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea.
Ambas representan a la organización Ciudadanía y Libertad y tienen un objetivo central: instar a la UE a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con Cuba e imponer sanciones individuales contra los responsables del aparato represivo del régimen.
"El objetivo de este viaje es pedir la suspensión del PDCA, un diálogo que solo beneficia a la dictadura en su discurso de doble rasero. Las posturas de los países democráticos deben y tienen que ser de apoyo con los pueblos, no con sus opresores", señalaron las activistas.
En documentos presentados ante las instituciones europeas, las representantes de Ciudadanía y Libertad argumentan que diez años de implementación del ADPC no han producido ningún resultado tangibles en materia de derechos humanos ni de apertura política en la isla.
Esta visita a Bruselas se produce semanas después de que Calzadilla compareciera ante el Parlamento Vasco el 26 de marzo para denunciar la situación de los presos políticos y la represión sistemática ejercida por el gobierno cubano.
Las activistas también han destacado ante sus interlocutores europeos que Cuba contaba con 1,214 presos políticos al 28 de febrero, una cifra que convierte al régimen en uno de los más represivos del continente americano.
En ese contexto, las representantes de Ciudadanía y Libertad han calificado al gobierno cubano como el principal aliado de Vladimir Putin en el hemisferio occidental, un argumento que busca reforzar la urgencia de una respuesta firme por parte de las democracias europeas.
Preguntas Frecuentes sobre las Denuncias al Régimen Cubano en el Parlamento Europeo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Amelia Calzadilla y Carolina Barrero visitaron el Parlamento Europeo?
Amelia Calzadilla y Carolina Barrero visitaron el Parlamento Europeo para instar a la Unión Europea a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con Cuba e imponer sanciones al régimen cubano. La intención es denunciar la falta de progreso en materia de derechos humanos y apertura política en la isla tras años de implementación del acuerdo.
¿Qué denuncias han presentado las activistas cubanas ante las instituciones europeas?
Las activistas han denunciado la represión sistemática del gobierno cubano, incluyendo la existencia de 1,214 presos políticos al 28 de febrero. También han señalado la cooperación de Cuba con Rusia en el ámbito militar como un riesgo significativo para la seguridad europea.
¿Cuál es la postura de la Unión Europea respecto al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba?
La Unión Europea, a través de su Alta Representante, ha defendido el ADPC como un canal de diálogo necesario. Sin embargo, hay una creciente presión dentro del Parlamento Europeo para suspender el acuerdo debido al incumplimiento de derechos humanos por parte del régimen cubano.
¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante las críticas de la Unión Europea?
El régimen cubano ha criticado las sanciones europeas y acusa a la UE de seguir una agenda neocolonialista en complicidad con Estados Unidos. Han rechazado las prórrogas de sanciones contra aliados como Venezuela, calificándolas de contrarias al Derecho Internacional.
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