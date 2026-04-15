Charly, el cantante del popular dúo cubano Charly & Johayron, encendió las redes sociales con un video en Instagram en el que aparece cargando a una joven sobre sus hombros mientras adelanta una nueva canción, pero con una trampa: solo se ven los pies de ella.

La descripción del post lo dice todo —y a la vez no dice nada—: Estoy loco por etiquetarte @. El nombre de la acompañante queda en suspenso deliberado, pero sus seguidores no necesitaron ni un segundo para resolver el misterio.

La sección de comentarios se convirtió en una auténtica sala de detectives de farándula. Los fans identificaron a la joven como la influencer cubana de Miami Esmeralda Deulof (@esmeralda_deulof) gracias a una serie de pistas muy específicas: una tobillera característica y unos tacones que varios seguidores reconocieron de inmediato.

Uno de los comentarios más precisos no dejó lugar a dudas: "Busquen un post en el perfil de @esmeralda_deulof del 28 de noviembre del 2025 y en esas fotos tiene los mismos tacones y el mismo vestido así abierto por debajo. De nada". Otros se sumaron con igual entusiasmo: "Qué linda la cadenita del pies, igual que a la de @esmeralda_deulof", escribió otro seguidor, mientras que alguien más apuntó directamente: "Las uñas cuadradas de @esmeralda_deulof".

El comentario más popular del post lo resumió con humor: "Botón de los que saben que es @esmeralda_deulof ese corazon en todas sus historias".

Este video no es la primera pista que apunta a un posible romance entre los dos. A finales de enero de 2026, aseguraron haberlos visto juntos en el aeropuerto de La Habana con destino a Puerto Rico.

Esmeralda Deulof es una influencer cubana radicada en Miami con más de 300,000 seguidores en Instagram. Su vida sentimental ha sido muy mediática: su expareja, el creador de contenido conocido como El Kende de Cayo Hueso, le pidió matrimonio en un concierto en diciembre de 2024. La pareja anunció un embarazo, pero sufrieron la pérdida del bebé tras un accidente en abril de 2025, y posteriormente confirmaron su separación. En febrero de 2026, Esmeralda también tuvo que lidiar con el hackeo de su cuenta de Instagram, desde la que se difundieron imágenes manipuladas que ella desmintió públicamente.

Charly, cuyo nombre real es Carlos Coronado, forma junto a Johayron uno de los dúos de música urbana cubana más populares del momento. Mientras su compañero Johayron está viviendo los primeros meses de su primer hijo junto a su pareja Dane Batista, Charly siempre ha mantenido su vida sentimental en reserva, lo que convierte cada pista en combustible para la imaginación de sus fans.

Hasta ahora, ni Charly ni Esmeralda han confirmado oficialmente su relación. Pero con algunas evidencias sueltas, la comunidad ya tiene su veredicto: "Ya todos lo sabemos y hacen una bella pareja", escribió un seguidor. La etiqueta pendiente es, a estas alturas, puro trámite.