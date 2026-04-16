FBI expone el profundo alcance del espionaje de Víctor Rocha para Cuba en EE.UU.

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El FBI divulgó en un episodio de su podcast oficial nuevos detalles sobre el caso de Víctor Manuel Rocha, el exdiplomático que espió para Cuba durante más de cuatro décadas y cuyo nivel de acceso llegó hasta el Consejo de Seguridad Nacional y la propia Casa Blanca.

Según los agentes especiales del FBI que participaron en el programa, Rocha comenzó a colaborar con la inteligencia cubana en 1973 y operó bajo el seudónimo de "El Búho" ante la Dirección General de Inteligencia (DGI) del régimen, señala un reporte de Univision.

"Tenía un tremendo nivel de acceso, desde el proyecto Contra en Latinoamérica hasta el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca, la política de Estados Unidos en Cuba, los acuerdos migratorios, las operaciones del gobierno estadounidense e identidades de funcionarios", declaró un agente especial del FBI en el podcast.

Los agentes federales detallaron que la primera misión que Cuba encomendó a Rocha fue naturalizarse ciudadano estadounidense. Su ingreso al Departamento de Estado tampoco fue casual: "Eligió al Departamento de Estado porque no tenían polígrafo", explicó el agente especial del FBI.

El podcast reveló además el nombre del oficial cubano que reclutó a Rocha en Chile en 1973 y lo entrenó: un agente del DGI conocido como "Aquiles", quien acababa de regresar de combatir en la guerra de Angola.

"Rocha llegó a idolatrar a su entrenador, un oficial de la seguridad cubana conocido como 'Aquiles', que acababa de regresar de luchar en la guerra en Angola", señaló una agente especial del FBI.

José Cohen, exagente de la seguridad del estado cubano entrevistado por Univision 23 Miami, describió a "Aquiles" como "un oficial de alto rango dentro del servicio de inteligencia", aunque aclaró que no sabía que era el entrenador de Rocha.

Según el FBI, Rocha pasaba al DGI "todo lo que consideraba que era de valor", incluyendo información sobre operaciones en América Central con consecuencias que los agentes calificaron de fatales.

Rocha llegó a ser embajador de EE.UU. en Bolivia entre 2000 y 2002, y segundo jefe de la sección de intereses de EE.UU. en Cuba entre julio de 1994 y julio de 1995, cuando ya trabajaba para el régimen castrista.

Fue arrestado en diciembre de 2023 en Miami tras una operación encubierta del FBI que durante años siguió su pista, y condenado en abril de 2024 a 15 años de prisión y una multa de 500,000 dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad que incluye su cooperación para evaluar el daño causado.

Las revelaciones llegan en el contexto de la política de máxima presión de la administración Trump contra la dictadura cubana, a la que catalogó como una amenaza a la seguridad nacional.

Cohen advirtió que la caída de Rocha podría no ser el final: "Hasta ahora, de los que se han descubierto, Rocha es el más antiguo, porque incluso superó a Ana Belén Montes, pero yo no descarto que en algún momento aparezcan personas que lleven el mismo tiempo que Rocha".