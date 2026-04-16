Ja Rulay cumplió su promesa y ya está en España junto a Marell Infante, su novia, que se encuentra en la recta final del embarazo. Las imágenes, publicadas en las Instagram Stories de Marell (@marell_9), muestran a la pareja disfrutando de un día de playa en la costa mediterránea, relajados, tomados de la mano y con la barriga de ella bien visible bajo el sol.

El reencuentro llega apenas un día después de que el cantante celebrara el cumpleaños de Marell, el 15 de abril, en un restaurante de lujo en Europa, donde publicó fotos con el mensaje "Felicidades mi amor" y "Happy Birthday".

En las fotos se les ve paseando por una pasarela de madera sobre la arena, con el mar de fondo y el cielo completamente despejado. Ella, con el vientre expuesto, luce un conjunto azul claro coordinado de top corto y shorts, gafas de sol y zapatillas Nike Air Force 1 blancas. Él aparece con trenzas, gafas de pasta negra y una chaqueta de los LA Dodgers, sosteniendo el teléfono como si no quisiera perderse ni un detalle del momento.

En otra imagen, los dos aparecen en un bar de playa con techo de palapa, tomados de la mano, él con un vaso de jugo naranja y ella con un café frío. Una estampa de lo más tierna para una pareja que está a punto de convertirse en familia.

Captura de Instagram / Ja Rulay

El viaje de Ja Rulay a España era algo que él mismo había anunciado con mucha emoción. En marzo, cuando todavía estaban separados, compartió fotos de Marell mostrando su embarazo avanzado y escribió: "Yo tengo una muñeca de mujer, no sabes las ganas que tengo ya de estar a tu lado pronto bb". Dicho y hecho.

La pareja anunció el embarazo en enero de 2026 con un baby shower al que asistieron amigos y colegas, entre ellos el cantante Yomil Hidalgo, quien felicitó al artista con un "Felicidades, Jarru, ya viene el primer cachorrito". En el evento confirmaron que esperan un varón, con una revelación de humo azul, y describieron al bebé como "el regalo más lindo de Dios".

Captura de Instagram / Ja Rulay

Ja Rulay y Marell hicieron pública su relación en 2025 de una manera bastante contundente: con tatuajes. Ella se tatuó "Ja Rulay" en la nuca durante un viaje a España, y él respondió tatuándose "Marell" en el brazo con el mensaje "Déjalo que hablen, que comenten, que lo de nosotros es diferente, te amo mamita".

Captura de Instagram / Ja Rulay

Ahora, con el bebé a punto de llegar, las fotos de esta semana en la playa mediterránea dicen más que cualquier publicación: papá ya está en casa.