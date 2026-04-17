Declaración del régimen de Díaz-Canel: "Cuba no será una estrella de la constelación estadounidense"

Díaz-Canel en acto político de 23 y 12 Foto © Granma

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El régimen cubano publicó una declaración oficial titulada "Girón es hoy y es siempre" con motivo del 65 aniversario de ese hecho histórico. El texto reafirma el rechazo a cualquier injerencia estadounidense y convoca a la movilización nacional e internacional en defensa del socialismo.

El diario oficial Granma y Cubadebate compartieron la declaración un día después del acto conmemorativo del 65 Aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, presidido por Miguel Díaz-Canel el 16 de abril en la esquina de 23 y 12, en La Habana.

Hay una frase central que resume el tono desafiante del documento: "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense".

El texto enumera una serie de acusaciones contra Washington referidas al embargo energético agravado por la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero; declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre posibles agresiones militares; y la presión sobre gobiernos de la región para que rompan lazos con La Habana.

La declaración también hace referencia a los 32 militares cubanos muertos el 3 de enero durante la operación estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y al incidente del 25 de febrero en Villa Clara, cuando fuerzas cubanas repelieron una presunta infiltración armada desde Florida.

El documento cita el Memorando del subsecretario de Estado Lester Mallory, del 6 de abril de 1960, como prueba histórica de las intenciones de Washington: "Emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (...) para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno."

La declaración reproduce fragmentos del discurso de Díaz-Canel este jueves, con su llamado a los cubanos a estar listos para combatir si se produce una agresión militar, tal como ocurrió el 16 de abril de 1961. Además, menciona expresamente que Raúl Castro continúa con el pie en el estribo junto al pueblo.

El texto destaca el apoyo del Convoy Nuestra América y la solidaridad de México, Rusia, China y Vietnam, a los que califica de "pilares de dignidad" que no ceden ante la presión de Estados Unidos.