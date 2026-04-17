Declaración del régimen de Díaz-Canel: "Cuba no será una estrella de la constelación estadounidense"

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El régimen cubano publicó una declaración oficial titulada "Girón es hoy y es siempre" con motivo del 65 aniversario de ese hecho histórico. El texto reafirma el rechazo a cualquier injerencia estadounidense y convoca a la movilización nacional e internacional en defensa del socialismo.
El diario oficial Granma y Cubadebate compartieron la declaración un día después del acto conmemorativo del 65 Aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, presidido por Miguel Díaz-Canel el 16 de abril en la esquina de 23 y 12, en La Habana.
Hay una frase central que resume el tono desafiante del documento: "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense".
El texto enumera una serie de acusaciones contra Washington referidas al embargo energético agravado por la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero; declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre posibles agresiones militares; y la presión sobre gobiernos de la región para que rompan lazos con La Habana.
La declaración también hace referencia a los 32 militares cubanos muertos el 3 de enero durante la operación estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y al incidente del 25 de febrero en Villa Clara, cuando fuerzas cubanas repelieron una presunta infiltración armada desde Florida.
El documento cita el Memorando del subsecretario de Estado Lester Mallory, del 6 de abril de 1960, como prueba histórica de las intenciones de Washington: "Emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (...) para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno."
La declaración reproduce fragmentos del discurso de Díaz-Canel este jueves, con su llamado a los cubanos a estar listos para combatir si se produce una agresión militar, tal como ocurrió el 16 de abril de 1961. Además, menciona expresamente que Raúl Castro continúa con el pie en el estribo junto al pueblo.
El texto destaca el apoyo del Convoy Nuestra América y la solidaridad de México, Rusia, China y Vietnam, a los que califica de "pilares de dignidad" que no ceden ante la presión de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis entre Cuba y Estados Unidos en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la posición del régimen cubano frente a Estados Unidos?
El régimen cubano ha adoptado una postura desafiante y de rechazo ante cualquier injerencia estadounidense. Miguel Díaz-Canel reafirmó su compromiso con el socialismo y convocó a la movilización nacional e internacional en defensa del sistema, en respuesta a las presiones de Estados Unidos, que incluyen un embargo energético y amenazas militares.
¿Cómo ha afectado la captura de Nicolás Maduro a Cuba?
La captura de Nicolás Maduro ha provocado una crisis energética significativa en Cuba, ya que interrumpió el suministro de petróleo venezolano que representaba dos tercios de las importaciones cubanas. Esto ha llevado a apagones que afectan hasta el 63% del territorio nacional y ha exacerbado la crisis económica del país.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Trump contra Cuba?
La administración de Trump ha intensificado la presión económica sobre Cuba, imponiendo aranceles a países que suministren petróleo a la isla y calificando al gobierno cubano como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas medidas han agravado la crisis energética cubana y aumentado las tensiones entre ambos países.
¿Qué acciones planea el gobierno cubano ante una posible agresión militar de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha afirmado estar preparado para una posible agresión militar de Estados Unidos, invocando el concepto de "guerra de todo el pueblo". Miguel Díaz-Canel ha llamado a los cubanos a estar listos para combatir, tal como ocurrió en la invasión de Playa Girón en 1961, y ha enfatizado la disposición del país para defenderse.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.