Manolo de los Santos dice que Cuba es un país para debatir

Manolo de los Santos, codirector ejecutivo de The People's Forum en Nueva York, afirmó esta semana en La Habana que Cuba es el lugar donde podemos tener este tipo de debate, conversaciones que en otras partes del mundo no son posibles, declaraciones que contrastan con la realidad de más de 1,200 cubanos presos por disentir del régimen.

De los Santos participó en el V Coloquio Internacional "Patria con Fidel", celebrado del 16 al 18 de abril en La Habana y organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), brazo ideológico del Partido Comunista de Cuba.

En una entrevista difundida por Cubadebate, el activista afirmó: "Creo que en muchas partes del mundo no se pueden dar estos encuentros, precisamente Cuba es el lugar donde podemos tener este tipo de debate, este tipo de conversación, donde tenemos que asumir el reto de dónde vamos y cómo vamos a combatir en la actualidad".

De los Santos también señaló que "en estos momentos donde Estados Unidos intenta redominar al mundo, imponer su tiranía en las redes, en la comunicación, en todos los sentidos, era urgente un espacio de convergencia" como el coloquio.

La ironía de sus palabras es mayúscula: Cuba ocupa el puesto 165 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras, con apenas 26,03 puntos sobre 100, siendo el segundo peor país de América Latina.

Organizaciones de derechos humanos documentan más de 1,200 presos políticos activos en la isla a abril de 2026, incluyendo 131 mujeres y 31 menores. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, 1,981 personas han sido encarceladas por motivos políticos.

Entre los presos más emblemáticos figura Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, que permanece en la prisión de Guanajay con condiciones de salud críticas y amenazas de muerte de agentes de la Seguridad del Estado.

La Constitución cubana establece que todos los medios son propiedad del Estado, y la Ley de Comunicación Social excluye legalmente al periodismo independiente de cualquier reconocimiento. El coloquio al que asistió De los Santos contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el secretario de organización del PCC Roberto Morales Ojeda.

No es la primera vez que De los Santos viaja a Cuba para respaldar al régimen. En marzo de 2026 participó en el Convoy Nuestra América y en noviembre de 2024, su organización donó 100 generadores eléctricos y 26,000 botellas de aceite de cocina entregados personalmente a Díaz-Canel. En 2023, lideró una delegación de comunistas estadounidenses a la isla y fue recibido por el gobernante cubano.

The People's Forum ha sido investigado por el Congreso de Estados Unidos: el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes determinó en septiembre de 2025 que la organización recibió más de 20 millones de dólares de Neville Roy Singham, empresario con vínculos al Partido Comunista Chino, y actuó como agente extranjero.

Mientras De los Santos celebra a Cuba como paraíso del debate, la periodista Yoani Sánchez respondió en marzo a este tipo de visitas con una frase que resume el sentir de muchos cubanos: "Nosotros no somos un parque temático. A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo".