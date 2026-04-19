Doctora cubana desaparecida en Argentina; su familia ruega ayuda urgente para encontrarla

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Anniolys Pino Acanda, médica cubana de 29 años, lleva una semana desaparecida en Buenos Aires, Argentina, denunció su familia, que desesperada tras no tener noticias de ella desde el domingo 12 de abril, emprendió una campaña de búsqueda en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla.

Su hermana Anyeli Pino ha lanzado múltiples llamados en Facebook durante estos siete días: "La última vez que supe de ella fue el domingo en la tarde. Les pido por amor a Dios que compartan, ayúdenme a llegar a más personas, necesito el apoyo de toda la comunidad. Si alguien la ha visto le agradezco me contacte, cualquier información es valiosa en estos momentos".

Captura de Facebook/Anyeli Pino

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires emitió un folleto oficial de búsqueda a través de su División de Búsqueda de Personas, en el que confirmó que Anniolys fue vista por última vez el 12 de abril.

Según la descripción compartida en el aviso policial, la joven mide 1.55 metros, tiene tez blanca, cabello largo negro y ojos marrones. Al momento de desaparecer, vestía jeans azul, campera [chaqueta deportiva] negra con capucha, y llevaba una mochila negra y una valija con la bandera de Cuba.

Aviso de búsqueda de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Unión de Residentes Cubanos en Argentina también difundió el llamado de búsqueda en sus redes sociales, amplificando el pedido de colaboración ciudadana.

Una usuaria de Facebook, identificada como Natalia Valot, publicó el jueves un post en el que daba pistas sobre posibles lugares donde estuvo la joven cubana antes de desaparecer. "Lo último que se supo es que podría haberse hospedado en una pensión en el área de Liniers, asisitó aparentemente a una parroquia (se cree que San Cayetano) y también participó de una feria de comidas en una plaza".

"Necesito el apoyo de toda la comunidad. Si alguien la ha visto, le agradezco me contacte, cualquier información es valiosa en estos momentos. Su familia en Cuba está desesperada", afirmó Valot.

Anniolys es oriunda de Perico, en la provincia de Matanzas, y lleva aproximadamente tres años viviendo en Argentina, donde ejerce como profesional de la salud.

Su hermana la describe como una persona muy comunicativa y responsable. También refirió que se comunicaban con ella a diario, lo que hace particularmente alarmante el silencio prolongado. La joven no tiene familiares cercanos en Argentina.

Entre las fotografías publicadas por su familia, hay una en la que Anniolys aparece con uniforme médico de color rojo y estetoscopio. Según información en redes, desde 2023, ha trabajado como doctora en Ambrosetti, una localidad en la provincia de Santa Fe, en el noreste del país sudamericano.

Este domingo, su hermana compartió un nuevo mensaje en el que reiteró la petición de ayuda: "Anniolys Pino Acanda, doctora cubana, 29 años de edad, desaparecida en Buenos Aires, Argentina, hace una semana. ¡Aún no tenemos noticias! Compartan por favor. Necesitamos encontrarla. Gracias por acompañarnos en estos momentos".

Buenos Aires alberga una comunidad cubana organizada que ha respondido al llamado, al igual que agrupaciones y ciudadanos argentinos, pero hasta el momento no hay información sobre el paradero de la joven.

Quienes tengan información sobre Anniolys Pino Acanda pueden comunicarse con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a través del 911, la línea anónima 134, el WhatsApp 115-821-4001 o el correo busquedadepersonas@policiadelaciudad.gob.ar.