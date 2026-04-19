Pedrito Calvo cumple 84 años y así lo felicita su hijo desde Miami

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El popular cantante cubano Pedrito Calvo cumplió ya 84 años de vida, y su hijo Pedrito Calvo Junior le dedicó desde Miami un emotivo y festivo mensaje que resume el cariño de toda una familia y el afecto de millones de cubanos.

Pedrito Calvo Junior publicó en su perfil de Facebook una felicitación cargada de alegría y humor familiar, etiquetando a su padre y compartiendo una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, con sombreros de ala ancha, en un lugar recreativo.

El artista, reconocido como vocalista principal de Los Van Van durante casi 30 años, recibió el saludo de su hijo con estas palabras: "¡K FUERTE! ¡Ya son 84 abriles! Quizás 85, si de verdad naciste en el 1941 y abuela te inscribió un año después".

Pedrito Junior expresó su deseo de celebrar junto a su padre, aunque en la distancia, ya que él reside en Estados Unidos donde desarrolla su carrera artística, tras decidir seguir los pasos de su padre.

"Lo cierto es que esas tantas décadas, solo un club selecto la llevan con lozanía y deseos de seguir haciendo historia como lo haces tú. Te queremos hijos, nietos, bisnietos y seguro estoy que muchos de los millones del pueblo cubano", detalló el joven.

Captura de Facebook / Pedrito Calvo Junior

Y concluyó con un "¡Felicidades papucho!".

No es la primera vez que Pedrito Junior celebra públicamente a su padre: cuando Pedrito Calvo cumplió 79 años, su hijo ya le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, una tradición que se ha mantenido con los años.

El joven, quien dirige su propia orquesta, mantiene una estrecha relación con el legendario cantante a pesar de la distancia.

En marzo del año pasado, el propio Pedrito Calvo actuó junto a Los Van Van y Mayito Rivera en Perú, demostrando que a sus más de 80 años sigue en plena actividad artística.