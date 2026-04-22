Embajada de EE. UU. en Cuba comparte mensaje clave del SOUTHCOM sobre "guerra autónoma"

La Embajada de Estados Unidos en Cuba difundió el comunicado oficial del Comando Sur que anuncia el establecimiento del Comando de Guerra Autónoma de SOUTHCOM (SAWC), una nueva estructura militar dedicada al empleo de sistemas no tripulados, semiautónomos y autónomos en toda la región.

El general Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, ordenó la creación del SAWC para apoyar las prioridades de la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, las líneas de esfuerzo de la Estrategia de Defensa Nacional del Secretario de Guerra, los imperativos del propio SOUTHCOM, la cooperación en seguridad regional y el dominio operacional.

La cuenta oficial @USEmbCuba en X replicó el comunicado de @Southcom, un gesto que los analistas interpretan como una señal diplomática deliberada hacia el gobierno cubano sobre las nuevas capacidades militares que Washington está desplegando en el área.

El área de responsabilidad del SAWC abarca el Caribe, América Central y América del Sur, lo que incluye directamente a Cuba.

El nuevo mando operará en todos los dominios: tierra, mar, aire, espacio y ciberdominio, conectando misiones tácticas con efectos estratégicos a largo plazo.

Entre las misiones principales del nuevo mando figuran degradar redes narcoterroristas y carteles, responder a desastres naturales a gran escala y cooperar con aliados regionales que adoptan tecnologías emergentes.

Solo dos días antes del anuncio, el 19 de abril, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un golpe cinético contra narcoterroristas en el Caribe, lo que ilustra el tipo de operaciones que el SAWC está llamado a potenciar.

El SAWC operará en coordinación con el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG) del Pentágono, cuyo presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 asciende a 54,600 millones de dólares.

El general Donovan describió el alcance del nuevo mando en términos amplios: "Desde el fondo marino hasta el espacio y a través del ciberdominio, tenemos la plena intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense desplegando innovación de vanguardia y trabajando cada vez más cerca de nuestros socios duraderos en la región para superar a quienes amenazan nuestra paz y seguridad colectivas".

El contexto regional no es menor. Donovan declaró en marzo ante el Congreso que no existe ningún plan de invasión a Cuba.

El general comanda una estructura que al mismo tiempo mantiene planes de contingencia para un posible éxodo masivo desde Cuba.

Mike Hammer ha sostenido múltiples reuniones con la cúpula de SOUTHCOM en 2026, lo que subraya la coordinación entre la diplomacia y la estrategia militar estadounidense hacia la isla.

El término "guerra autónoma" se refiere al uso de sistemas militares capaces de operar con un alto grado de independencia humana, apoyándose en inteligencia artificial, sensores avanzados y automatización.