Receptor cubano Ariel Martínez reacciona a quienes dicen que no batea: "La gente habla tanto"

El receptor cubano Ariel Martínez respondió con contundencia a las críticas sobre su rendimiento con el equipo Cuba en una entrevista con el podcast "El Palco", publicada el 14 de abril en el canal de YouTube "All in 1 Deportes".

El pelotero matancero, que juega en la liga profesional japonesa (NPB) para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters, fue cuestionado sobre el "San Benito" que carga en redes sociales de que no batea y que su presencia en el equipo nacional se debe a otros factores.

"La gente habla tanto, habla tanto. Y la gente tiene derecho a hablarte lo que quiera y tiene su razón. Yo se la respeto, porque de verdad que nosotros, torneo que fui, no tuve resultado", admitió Martínez, sin evadir la crítica pero sí matizando el contexto en que fue juzgado.

El receptor explicó que su exposición con el equipo Cuba ha sido muy limitada. Solo ha participado en cuatro eventos grandes, y en el primero, el Premier 12 de 2019, no jugó ningún inning por ser muy joven.

Martínez señaló que gran parte de la opinión pública lo juzgó por su actuación en los playoffs de la Serie Nacional durante el período de la pandemia, donde apenas bateó dos o tres hits antes de tener que regresar a Japón: "Ya la gente dice: 'No sirve'. Y ahí para ya me fui".

En el Clásico Mundial 2023, donde Cuba llegó hasta semifinales, Martínez bateó apenas .083 en doce turnos, algo que reconoció abiertamente: "El Clásico Mundial fue el primer evento donde yo tuve protagonismo y fue como receptor, que a partir de que yo empecé a jugar como receptor, Cuba no perdió más ni un juego y llegamos hasta donde llegamos, a semifinal".

En el Premier 12 de 2024, tampoco tuvo buenos números al bate, aunque argumentó que el estadio era "superincómodo para batear" y que las formaciones defensivas especiales le quitaron cuatro o cinco hits. "Yo le pegué superbién en el Premier y las formaciones especiales que me hacían me quitaron cuatro o cinco hits y hubiera bateado cuatrocientos igual", apuntó.

Sin embargo, en el Clásico Mundial 2026, celebrado en San Juan, Puerto Rico, Martínez fue el bateador más destacado de Cuba con promedio de .462 (seis de 13 turnos), OBP de .563, OPS de 1.255, un jonrón de tres carreras contra Colombia y cuatro carreras impulsadas en total.

Pese a su actuación individual sobresaliente, Cuba quedó eliminada en la fase de grupos con récord de dos victorias y dos derrotas, siendo la primera vez en la historia del torneo que el equipo cubano no avanzó más allá de esa ronda.

Martínez también criticó la conformación del equipo en ese Clásico: "El equipo estuvo muy mal conformado, solo llevaron un jardinero y medio", y reveló que desde los primeros entrenamientos en Nicaragua ya intuía el resultado: "Por dentro dije: 'No le vamos a ganar a nadie'".

El pelotero también apuntó a la influencia de las redes sociales en las decisiones técnicas: "Cuando la gente en Facebook empezó a hacer la alineación, al otro día el director le ponía la misma alineación que salía en esos programas".

"La gente se pone a hablar, pero tenía razón, no bateé, no bateé y hay que asumirlo. Y ahora viene el Clásico y mira bateé, sí, bateé cuatrocientos no sé cuánto", cerró Martínez, reconociendo sus tropiezos anteriores pero reivindicando su actuación más reciente como la respuesta más contundente a sus críticos.