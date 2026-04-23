Ucrania lanza una sorprendente idea en plena guerra para ganarse el favor de Trump

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En medio de unas negociaciones de paz estancadas y de una guerra que continúa devastando el este de Ucrania, Kiev ha puesto sobre la mesa una idea tan inusual como reveladora: rebautizar parte del Donbás con un nombre vinculado a Donald Trump.

Negociadores ucranianos han sugerido llamar a esa zona “Donnyland”, es decir, “Donnylandia” en español, según reveló The New York Times, que cita a varias fuentes cercanas a las negociaciones.

La propuesta, que comenzó como un comentario informal dentro de las conversaciones, terminó adquiriendo un matiz estratégico.

De acuerdo con el diario estadounidense, el término surgió como una forma de influir en la postura de Washington y reforzar el respaldo político de la administración Trump frente a las exigencias territoriales de Rusia.

Un nombre para inclinar la balanza

El término combina “Donbás” -la región industrial en disputa- con “Donny”, diminutivo de Donald.

Según cuatro personas familiarizadas con las conversaciones, el nombre fue mencionado inicialmente “en parte en broma”, pero con un objetivo claro: presionar a Estados Unidos para que adopte una postura más favorable a Ucrania.

La iniciativa se produce en un contexto en el que Moscú mantiene su exigencia de ampliar el control sobre el Donbás, mientras Kiev se niega a ceder el territorio, que aún mantiene bajo su dominio.

Una zona clave en disputa

El área a la que se refiere esta propuesta abarca aproximadamente 80 kilómetros de largo por unos 60 de ancho.

Según estimaciones ucranianas, allí viven unas 190,000 personas, aunque otras fuentes consideran que la población real podría ser inferior a 100,000, debido a la guerra y al colapso económico.

Se trata de un territorio cercano al frente, profundamente afectado por los combates.

La actividad económica es casi inexistente, salvo una mina de carbón en funcionamiento y pequeños negocios que atienden a soldados desplegados en la zona.

A pesar de ese escenario, Ucrania insiste en que puede defender el área y rechaza entregarla como parte de un acuerdo de paz.

Más que una excentricidad

Aunque “Donnylandia” pueda parecer una ocurrencia llamativa, el trasfondo es profundamente político.

La propuesta ilustra hasta qué punto algunos gobiernos consideran necesario apelar al estilo personal de Donald Trump para asegurar su respaldo.

El propio New York Times subraya que esta iniciativa refleja “una realidad global en la que los gobiernos apelan a la vanidad de Trump para poner el poderío estadounidense de su parte”.

No es un caso aislado.

En el pasado, iniciativas como “Fort Trump” en Polonia o la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales” impulsada por Armenia y Azerbaiyán, han seguido una lógica similar.

Una posible salida intermedia

Más allá del nombre, la propuesta forma parte de una discusión más amplia: la creación de una zona especial en el Donbás que no esté completamente controlada ni por Ucrania ni por Rusia.

Esa área podría funcionar como una zona desmilitarizada o de libre comercio dentro de un eventual acuerdo de paz.

En ese escenario, Trump podría presentar la iniciativa como un logro personal, lo que -según Kiev- aumentaría la presión de Washington sobre Moscú.

El analista Samuel Charap, de la RAND Corporation, explicó al diario que “tener el aval de Trump en una zona económica libre” podría convertirse en “un elemento disuasorio” frente a futuras agresiones rusas.

Entre la broma y la estrategia

Aunque el término “Donnylandia” no aparece en documentos oficiales, sí ha seguido utilizándose en las conversaciones.

Otras propuestas más formales, como el llamado “modelo Mónaco” -que plantea un microterritorio semiautónomo- han llegado incluso a figurar en borradores de acuerdos.

El carácter poco convencional de la idea no termina ahí.

Según el periódico, “un negociador ucraniano creó una bandera para Donnyland -de color verde y dorado- y un himno nacional, utilizando ChatGPT”, aunque no está claro si estos elementos fueron mostrados a la delegación estadounidense.

Un conflicto sin salida clara

Pese a estos intentos, las negociaciones siguen bloqueadas en el punto más sensible: el control territorial.

Rusia exige el dominio total del Donbás, mientras Ucrania rechaza cualquier acuerdo que implique ceder soberanía.

El presidente Volodímir Zelenski ha advertido que intercambiar territorio por paz sería un “gran error”.

Por su parte, el Kremlin solo contempla fórmulas que incluyan presencia de sus fuerzas en la zona, una condición que Kiev considera inaceptable.

Mientras tanto, las conversaciones avanzan lentamente y han quedado parcialmente eclipsadas por otras crisis internacionales.

Trump, que prometió durante su campaña resolver la guerra en 24 horas, reconoció recientemente la incertidumbre del proceso: “Veremos qué ocurre. Están ocurriendo cosas allí”.

En ese contexto, la propuesta se convierte en algo más que una curiosidad: es el reflejo de una diplomacia en transformación, donde el cálculo político, la imagen y la capacidad de seducir al interlocutor, pesan tanto como las propias líneas del frente.