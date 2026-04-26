FBI busca a camionero cubano desaparecido en Florida bajo sospecha de secuestro

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó la colaboración ciudadana en su investigación de la desaparición en circunstancias sospechosas de Alejandro Jacomino González, un camionero cubano de 41 años que fue visto por última vez el 17 de abril.

La división de Tampa del FBI emitió una alerta pública el pasado 24 de abril, en la que pidió ayuda al público para encontrar al conductor, quien podría haber sido víctima de un secuestro.

Ficha de búsqueda de persona desaparecida. FBI

Jacomino González, un chofer con licencia comercial (CDL) para una compañía de transporte, transportaba vehículos desde el puerto de Brunswick, en Georgia, hasta Miami. El viernes 17 de abril fue visto por última vez en un área de descanso de la autopista I-95, en el condado de Brevard, Florida.

Nacido el 8 de febrero de 1985 en Cuba y residente en Estados Unidos, González es descrito como un hombre hispano de 1.80 metros de estatura, 200 libras de peso, calvo, con barba y bigote castaños, y ojos marrones. Tiene un tatuaje que le cubre todo su brazo izquierdo, otro en la parte inferior del brazo derecho y el nombre «Elisia» tatuado en el antebrazo derecho. Habla inglés y español, indicó el comunicado oficial.

Según la cronología reconstruida por los investigadores, el 16 de abril Jacomino González recogió varios vehículos en el Puerto de Brunswick, Georgia, con destino a Miami, donde debían ser entregados.

A la 1:21 de la madrugada del día siguiente, el camionero llegó al área de descanso del condado de Brevard, en la I-95 Sur, en Grant-Valkaria, donde se detuvo a descansar varias horas. A las 7:49 a.m., el GPS del camión registró que el vehículo avanzó hacia el sur hasta una salida, pero luego giró hacia el norte en dirección a Jacksonville.

«Poco después, González dejó de responder comunicaciones y el camión fue reportado como desaparecido», precisó el FBI.

Ese mismo día, las autoridades localizaron el camión en Port Wentworth, Georgia, pero Jacomino González no estaba a bordo y varios de los vehículos transportados habían desaparecido.

«Desde el hallazgo del camión, tres vehículos han sido localizados en Florida. Otros siguen desaparecidos, junto con González», añadió la comunicación oficial.

El FBI denominó el incidente como un «secuestro de transportador de autos en el condado de Brevard» y lo investiga como una desaparición sospechosa con posible privación de libertad.

La agencia federal solicitó a las personas fotografías y videos tomados en el área de descanso del condado de Brevard en Grant-Valkaria, entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril, con especial interés en la zona sur del área, cerca de la rampa de acceso a la I-95 Sur.

Quienes tengan información pueden llamar a la línea gratuita 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar pistas de forma anónima a través del portal tips.fbi.gov.

Este caso guarda similitud con el de otro camionero cubano, Alexis Sánchez Azcuy, de 48 años y residente en Miami, quien desapareció el 13 de marzo de 2022 en Texas mientras trabajaba en una ruta de carga de larga distancia.

El camión de Sánchez Azcuy fue hallado abandonado con rastros de sangre en el condado de Winkler, Texas, y se inició una investigación, en la que también participó el FBI. Meses después de la desaparición del conductor, fue confirmado su asesinato.

En julio de 2025, el autor del crimen, Ramón Alejandro Rodríguez Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años adicionales.