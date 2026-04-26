FBI busca a camionero cubano desaparecido en Florida bajo sospecha de secuestro

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó la colaboración ciudadana en su investigación de la desaparición en circunstancias sospechosas de Alejandro Jacomino González, un camionero cubano de 41 años que fue visto por última vez el 17 de abril.
La división de Tampa del FBI emitió una alerta pública el pasado 24 de abril, en la que pidió ayuda al público para encontrar al conductor, quien podría haber sido víctima de un secuestro.
Jacomino González, un chofer con licencia comercial (CDL) para una compañía de transporte, transportaba vehículos desde el puerto de Brunswick, en Georgia, hasta Miami. El viernes 17 de abril fue visto por última vez en un área de descanso de la autopista I-95, en el condado de Brevard, Florida.
Nacido el 8 de febrero de 1985 en Cuba y residente en Estados Unidos, González es descrito como un hombre hispano de 1.80 metros de estatura, 200 libras de peso, calvo, con barba y bigote castaños, y ojos marrones. Tiene un tatuaje que le cubre todo su brazo izquierdo, otro en la parte inferior del brazo derecho y el nombre «Elisia» tatuado en el antebrazo derecho. Habla inglés y español, indicó el comunicado oficial.
Según la cronología reconstruida por los investigadores, el 16 de abril Jacomino González recogió varios vehículos en el Puerto de Brunswick, Georgia, con destino a Miami, donde debían ser entregados.
A la 1:21 de la madrugada del día siguiente, el camionero llegó al área de descanso del condado de Brevard, en la I-95 Sur, en Grant-Valkaria, donde se detuvo a descansar varias horas. A las 7:49 a.m., el GPS del camión registró que el vehículo avanzó hacia el sur hasta una salida, pero luego giró hacia el norte en dirección a Jacksonville.
«Poco después, González dejó de responder comunicaciones y el camión fue reportado como desaparecido», precisó el FBI.
Ese mismo día, las autoridades localizaron el camión en Port Wentworth, Georgia, pero Jacomino González no estaba a bordo y varios de los vehículos transportados habían desaparecido.
«Desde el hallazgo del camión, tres vehículos han sido localizados en Florida. Otros siguen desaparecidos, junto con González», añadió la comunicación oficial.
El FBI denominó el incidente como un «secuestro de transportador de autos en el condado de Brevard» y lo investiga como una desaparición sospechosa con posible privación de libertad.
La agencia federal solicitó a las personas fotografías y videos tomados en el área de descanso del condado de Brevard en Grant-Valkaria, entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril, con especial interés en la zona sur del área, cerca de la rampa de acceso a la I-95 Sur.
Quienes tengan información pueden llamar a la línea gratuita 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar pistas de forma anónima a través del portal tips.fbi.gov.
Este caso guarda similitud con el de otro camionero cubano, Alexis Sánchez Azcuy, de 48 años y residente en Miami, quien desapareció el 13 de marzo de 2022 en Texas mientras trabajaba en una ruta de carga de larga distancia.
El camión de Sánchez Azcuy fue hallado abandonado con rastros de sangre en el condado de Winkler, Texas, y se inició una investigación, en la que también participó el FBI. Meses después de la desaparición del conductor, fue confirmado su asesinato.
En julio de 2025, el autor del crimen, Ramón Alejandro Rodríguez Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años adicionales.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición del camionero cubano en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Alejandro Jacomino González y por qué es buscado por el FBI?
Alejandro Jacomino González es un camionero cubano de 41 años cuya desaparición el 17 de abril ha sido calificada como sospechosa por el FBI. El FBI lo busca por sospechas de secuestro después de que su camión fuera hallado en Georgia sin él a bordo. El incidente es considerado un "secuestro de transportador de autos".
¿Qué sucedió con el camión de Alejandro Jacomino González?
El camión que conducía Jacomino González fue localizado en Port Wentworth, Georgia, sin él a bordo y con varios de los vehículos que transportaba desaparecidos. Desde entonces, algunos vehículos han sido recuperados en Florida, pero otros y el propio Jacomino González siguen desaparecidos.
¿Por qué el FBI solicita la colaboración ciudadana en este caso?
El FBI solicita fotografías y videos del área de descanso del condado de Brevard entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m. del 17 de abril, ya que podrían contener información valiosa para esclarecer el caso de la desaparición de Alejandro Jacomino González. Cualquier pista puede ser enviada a través de su línea gratuita o portal de pistas anónimas.
¿Existen casos similares de camioneros cubanos desaparecidos en Estados Unidos?
Sí, el caso de Jacomino González guarda similitud con el de otro camionero cubano, Alexis Sánchez Azcuy, desaparecido en 2022 en Texas. Ambos casos implican desapariciones sospechosas mientras trabajaban, y en el caso de Sánchez Azcuy, su asesinato fue confirmado meses después. El autor del crimen fue sentenciado a cadena perpetua.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.