La pequeña París, hija del reguetonero cubano El Chacal, protagonizó uno de los momentos más tiernos que ha compartido la familia en redes sociales: su reacción al entrar por primera vez a la habitación que su papá le preparó con sus propias manos.

El video, publicado en la cuenta familiar @los_chacalitos2, es la segunda parte de un clip de días antes en el que El Chacal aparecía armando la cama y llenando el cuarto de juguetes y muñecas para su hija después de pintarla.

En aquel primer video, el artista había dejado claro su rol: «Las personas tienen que entender que el Chacal cuando llega aquí es papá. Estoy armando la cama. Pinté el cuarto también, y todo ese regadero de muñecas lo compré».

En el nuevo clip se escucha al la mujer del cantante, La Leidy, introducir a la niña al espacio con un «Estoy aquí. Aquí en el cuarto de París». Cuando la pequeña entra no puede evitar la cara de sorpresa. ¡Le encantó el resultado!

La decoración del cuarto es completamente en tonos rosados, con cama nueva y una abundante colección de muñecas y juguetes que ya había generado el reclamo cariñoso de su esposa La Leidy (Anisleidys Valdés): «Yo te dije que no compres más juguetes, que aquí no cabe más nada».

El video acumuló 16,700 likes, 908 comentarios y 324 compartidos, desatando una ola de ternura entre los seguidores de la familia.

Los comentarios reflejan admiración tanto por la niña como por la faceta paternal del artista, conocido escénicamente como «El Demonio de la Fama».

«Ese papá está babeado con su niña», escribió una usuaria, mientras otra apuntó: «El Chacal está en su mejor versión».

El contraste entre la imagen del escenario y el hombre de casa fue el comentario que más resonó: «Quien lo iba a imaginar, el Chacal de Cuba iba a ser tremendo papá, tan loco que se veía», escribió alguien.

Otros destacaron la alegría de la pequeña: «Ella es tan alegre, y a la vez agradecida», «Que bello su cuarto, bendiciones miles» y «Así son ellas, que linda con todo pink».

No es la primera vez que El Chacal derrite corazones en TikTok con su hija: en febrero protagonizó una tierna escena de la hora del té con París que también se volvió viral, y en marzo sus seguidores lo vieron limpiar el patio de su casa tras un concierto con Yakarta.

París, quien nació el 23 de noviembre de 2023, se ha convertido en la protagonista favorita de la cuenta @los_chacalitos2, en la que también aparece su hermano mayor Milan. Cada aparición de alguno de los niños genera una respuesta masiva de los seguidores que celebran ese lado hogareño del artista.

La dualidad entre «El Demonio de la Fama» en el escenario y el papá que pinta cuartos rosados en casa es, precisamente, la fórmula que sigue conectando a El Chacal con miles de personas más allá de la música.