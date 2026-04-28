¿Se pasó con lo que dijo? Dayanara Torres soltó tremendo comentario sobre los hijos de Marc Anthony y su belleza

Dayanara Torres dejó sin palabras al estudio del programa de Enrique Santos cuando, en medio de una conversación sobre los ocho hijos de Marc Anthony, soltó una respuesta tan pícara como certera: que sus hijos son tan guapos porque él «tuvo ayuda» —una referencia juguetona y directa a su propia belleza como madre.
El momento quedó registrado en un clip publicado en Instagram que acumuló cientos de comentarios.
Todo comenzó cuando alguien en el estudio comentó que Marc Anthony «hace hijos bastante guapos» y lo señaló como el famoso latino con más hijos. La conversación también incluyó un dato curioso: que el padre del cantante, don Felipe, le decía de niño que era feo, lo que lo llevó a desarrollar su carisma y «trabajar en las labias».
Fue en ese ambiente de risas y complicidad donde Dayanara, sin pensarlo dos veces, lanzó su comentario con toda la naturalidad que la caracteriza.
La reacción en el estudio fue inmediata: carcajadas, aplausos y un ambiente de total complicidad que quedó capturado en el video.
En redes sociales, los fans no tardaron en celebrar la respuesta. «Es la pura verdad!!!!! Y los hijos más lindos son los de Dayanara», «Ame, cuando dices tiene ayuda, súper cierto» o «Definitivamente! Los 2 mas hermosos, son los que tuvo con Dayanara!», dijeron algunos.
Los hijos a los que se refería son Cristian y Ryan Muñiz Torres, fruto de su matrimonio con Marc Anthony entre 2000 y 2004. Cristian debutó como artista de cómics tras graduarse de Parsons en ilustración, mientras que Ryan ha incursionado en el modelaje y la música.
Pese al divorcio, Dayanara y Marc Anthony han mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Ambos estuvieron juntos en la graduación de Cristian en 2023, y la ex Miss Universo ha sido siempre abierta sobre cómo maneja esa dinámica familiar.
El cantante, por su parte, espera su octavo hijo con su actual esposa, Nadia Ferreira, anunciado a principios de este año.
Dayanara es colaboradora habitual del programa matutino de Enrique Santos en TU 94.9 FM, donde ya había protagonizado otro momento viral al confesar que guarda las fotos de su boda con Marc Anthony en el garaje «por sus hijos».
Y es que momentos como este, donde Dayanara combina humor, espontaneidad y una pizca de picardía sin perder la elegancia, son exactamente los que explican por qué su público la sigue queriendo tanto, décadas después de su reinado como Miss Universo 1993.
Preguntas frecuentes sobre el comentario de Dayanara Torres sobre Marc Anthony y sus hijos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué comentario hizo Dayanara Torres sobre los hijos de Marc Anthony?
Dayanara Torres comentó que sus hijos son guapos porque él "tuvo ayuda", refiriéndose a su propia belleza como madre. Este comentario fue recibido con risas y aplausos en el programa de Enrique Santos.
¿Quiénes son los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony?
Los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony son Cristian y Ryan Muñiz Torres. Cristian es un artista de cómics graduado de Parsons, mientras que Ryan se ha involucrado en el modelaje y la música.
¿Cómo es la relación entre Dayanara Torres y Marc Anthony tras el divorcio?
La relación entre Dayanara Torres y Marc Anthony ha sido cordial por el bienestar de sus hijos. Ambos han compartido momentos importantes, como la graduación de Cristian, demostrando que mantienen una dinámica familiar positiva.
¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony actualmente?
Marc Anthony tiene ocho hijos en total. Sus hijos incluyen a Ariana, Alex "Chase", Cristian, Ryan, Emme, Max, y Marco Antonio, y está esperando un octavo hijo con su actual esposa, Nadia Ferreira.
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