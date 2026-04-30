Samantha Espineira enamora en redes con las fotos más tiernas de su embarazo

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La influencer cubana Samantha Espineira publicó ayer en Instagram una serie de cinco fotografías artísticas de maternidad que conquistaron de inmediato a sus seguidores, quienes la llenaron de elogios en los comentarios.
Bajo el título «Renaciendo», la joven compartió imágenes tomadas durante la hora dorada en un entorno tropical, donde aparece descalza sobre el césped, con un vestido largo blanco de hombros descubiertos, junto a un caballo blanco tordo y rodeada de canastas de mimbre repletas de flores amarillas, blancas y crema.
En una de las imágenes más emotivas de la sesión, Samantha posa con las manos sobre su vientre, dejando ver el estado de su embarazo con una sonrisa radiante.
La publicación acumuló cientos de comentarios en pocas horas, con mensajes como «la embarazada más hermosa», «bellas todas las fotos, eres un muñeca» y «bella, sus fotos súper puras».
Esta sesión fotográfica es una de las entregas más elaboradas de la documentación que Samantha ha hecho de su gestación desde que anunció el embarazo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, junto a su pareja Norlen Serra.
El anuncio se realizó mediante un emotivo video en el que la pareja, vestida de blanco, mostraba una portada de periódico personalizada con el mensaje «Baby Serra is on the way!» y una imagen de ultrasonido.
Semanas después, el la pareja celebró un gender reveal con decoración en tonos neutros, globos beige y un gran oso como protagonista, donde revelaron que esperan una niña.
A mediados de abril, Samantha ya había presumido su baby bump en una sesión en topless con fondo en tonos rosados, también muy celebrada por sus seguidores.
En aquella ocasión, Norlen Serra expresó en los comentarios su admiración por ella y sus deseos de protección para ambas.
Samantha, radicada en Miami desde 2022, cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y es una de las personalidades digitales cubanas más seguidas. Desde que conoció la noticia del embarazo, la influencer ha compartido abiertamente sus emociones con su comunidad.
Preguntas frecuentes sobre el embarazo de Samantha Espineira
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo anunció Samantha Espineira su embarazo?
Samantha Espineira anunció su embarazo el 8 de marzo de 2026, con un emotivo video en Instagram junto a su pareja Norlen Serra, mostrando una portada de periódico personalizada con el mensaje "Baby Serra is on the way!" y una imagen de ultrasonido.
¿Cuántos seguidores tiene Samantha Espineira en Instagram?
Samantha Espineira cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, siendo una de las personalidades digitales cubanas más seguidas.
¿Qué reveló el gender reveal del bebé de Samantha Espineira?
Durante el gender reveal, Samantha Espineira y su pareja revelaron que esperan una niña, en un evento celebrado con familiares y amigos, destacando una decoración elegante en tonos neutros.
¿Cómo ha compartido Samantha Espineira su embarazo en redes sociales?
Samantha Espineira ha compartido su embarazo a través de sesiones fotográficas artísticas y emotivos mensajes en Instagram, documentando cada detalle desde el anuncio del embarazo, incluyendo sesiones de ultrasonido y momentos íntimos con su pareja.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.