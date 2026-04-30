Samantha Espineira enamora en redes con las fotos más tiernas de su embarazo

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Samantha Espineira publicó ayer en Instagram una serie de cinco fotografías artísticas de maternidad que conquistaron de inmediato a sus seguidores, quienes la llenaron de elogios en los comentarios.

Bajo el título «Renaciendo», la joven compartió imágenes tomadas durante la hora dorada en un entorno tropical, donde aparece descalza sobre el césped, con un vestido largo blanco de hombros descubiertos, junto a un caballo blanco tordo y rodeada de canastas de mimbre repletas de flores amarillas, blancas y crema.

En una de las imágenes más emotivas de la sesión, Samantha posa con las manos sobre su vientre, dejando ver el estado de su embarazo con una sonrisa radiante.

La publicación acumuló cientos de comentarios en pocas horas, con mensajes como «la embarazada más hermosa», «bellas todas las fotos, eres un muñeca» y «bella, sus fotos súper puras».

Esta sesión fotográfica es una de las entregas más elaboradas de la documentación que Samantha ha hecho de su gestación desde que anunció el embarazo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, junto a su pareja Norlen Serra.

El anuncio se realizó mediante un emotivo video en el que la pareja, vestida de blanco, mostraba una portada de periódico personalizada con el mensaje «Baby Serra is on the way!» y una imagen de ultrasonido.

Semanas después, el la pareja celebró un gender reveal con decoración en tonos neutros, globos beige y un gran oso como protagonista, donde revelaron que esperan una niña.

A mediados de abril, Samantha ya había presumido su baby bump en una sesión en topless con fondo en tonos rosados, también muy celebrada por sus seguidores.

En aquella ocasión, Norlen Serra expresó en los comentarios su admiración por ella y sus deseos de protección para ambas.

Samantha, radicada en Miami desde 2022, cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y es una de las personalidades digitales cubanas más seguidas. Desde que conoció la noticia del embarazo, la influencer ha compartido abiertamente sus emociones con su comunidad.