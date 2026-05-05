“Nunca pensó en mí”: Brayan El Joker arremete contra Kristoff Kriollo tras su salida del pódcast

Brayan El Joker encendió las redes sociales al revelar, con un tono cargado de reproche, los detalles de su ruptura profesional con Kristoff Kriollo en una entrevista en el canal Dayanoti Show en YouTube.

La frase que se volvió viral resume el meollo del conflicto: «En ningún momento Kristoff pensó en mí. En cómo te sientes. Papi, dime, me quedo un tiempo más y después me voy. Ya, fu, me voy. Bye.»

Al hablar sobre su ruptura profesional, Brayan contó un desacuerdo que tuvieron sobre invitar a Fiu Fiu —otro participante del reality El Rancho de Destino, que Brayan ganó en febrero— al pódcast que ambos compartían. Kristoff se negó, argumentando que no quería «recaer en lo mismo de rancho», pero Brayan recordó que Fiu Fiu era un personaje mediático en ese momento y que da números.

El creador de contenido fue más allá y describió a Kristoff con un perfil que no deja mucho espacio a la ambigüedad: «Kristoff es individualista y está bien, eso no está mal. Él es así. Tampoco Kristoff es mi amigo.»

También cuestionó la autenticidad del apoyo que Kristoff le brindó durante su participación en el reality El Rancho de Dstino: «Kristoff lo hacía, pero no porque a él le nacía, simplemente porque le tocaba, porque es que él no le gusta. No está mal, caballero.»

Uno de los señalamientos más directos apuntó a la falta de empatía tras su salida del programa: «Kristoff no supo nunca si yo me sentía bien, si yo me sentía mal», declaró Brayan, quien reconoció haber atravesado un bajón emocional al regresar del reality.

Brayan también defendió su papel en la relación profesional, asegurando que siempre apoyó a Kristoff: «¿Estás criticando al tipo que llamó a Kristoff? El que le daban la mitad de lo que se ganaba. Ayudó a Kristoff aunque tuviésemos demasiadas diferencias, siempre lo traté de ayudar.»

Al mismo tiempo, reconoció el peso que la salida de Kristoff tuvo para su programa: «Se te va una pieza importante con todo lo que Kristoff arrastra porque tiene muchos seguidores en YouTube», admitió sin rodeos.

Pese a todo, Brayan dejó claro que no tiene intención de bajar la guardia con su proyecto: «Aunque tenga 10 vistas mañana lo voy a hacer gratis. Y si se van los que están al lado mío, prendo las cámaras y grabo yo solo. No lo voy a dejar caer.»

Las reacciones en redes estuvieron divididas. Una parte de los seguidores respaldó a Brayan, mientras que otra lo acusó de victimismo. «Kristoff nunca ha hablado mal de él desde que se fue, mientras él no para de llorar», escribió un usuario. Otro señaló: «Kristoff explicó porque se había ido y en ningún momento habló mal de Brayan El Joker, fue por diferencias laborales.»

Varios comentaristas confirmaron que dejaron de seguir el pódcast precisamente cuando Kristoff Kriollo abandonó el espacio, lo que evidencia el impacto real de su salida en la audiencia del programa.

Hasta el momento, Kristoff no ha respondido públicamente a las declaraciones de Brayan El Joker en el Dayanoti Show.