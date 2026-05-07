Instagram elimina millones de seguidores de varias cuentas después de una purga de bots: ¿Todo bien con la tuya?

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Instagram ejecutó este jueves una purga masiva de cuentas bot e inactivas que provocó caídas drásticas en el conteo de seguidores de celebridades, influencers y marcas en todo el mundo, en lo que los usuarios bautizaron como la «Gran Purga de 2026».

Un portavoz de Meta confirmó que la acción forma parte del proceso habitual de la compañía. «Como parte de nuestro proceso rutinario para eliminar cuentas inactivas, algunas cuentas de Instagram pueden haber notado actualizaciones en sus conteos de seguidores», indicó

«Los seguidores activos no se ven afectados, y cualquier cuenta suspendida que sea restaurada volverá a sumarse al conteo tras verificación», añadió la empresa.

Entre los más afectados figura Kylie Jenner, que perdió más de 14 millones de seguidores, y Cristiano Ronaldo, con 6,622,220 seguidores eliminados, según reportes de medios especializados.

La banda de K-pop BTS y las estrellas de Bollywood Virat Kohli y Priyanka Chopra también figuran entre los perjudicados, con pérdidas de millones de seguidores en cuestión de horas.

Ni siquiera la cuenta oficial de Instagram quedó a salvo: según un usuario de X citado por medios especializados, la plataforma habría perdido cerca de nueve millones de sus propios seguidores, lo que desató una ola de bromas en redes sociales.

Meta no ofreció una cifra exacta de cuentas eliminadas, pero la compañía estima que entre el 10% y el 15% de sus cuentas activas son falsas o spam. En 2025, Instagram ya había eliminado más de 500 millones de cuentas falsas, según su Informe de Transparencia de febrero de 2026.

La operación de Instagram no es un hecho aislado. X realizó su propia purga de bots el pasado 9 de abril, apenas un mes antes, suspendiendo 208 cuentas bot por minuto según Nikita Bier, director de Producto de la plataforma.

Bier celebró la acción con humor: «La Navidad llegó temprano», escribió al anunciar las suspensiones masivas. Según socialmediatoday.com, en octubre de 2025, X ya había eliminado 1,7 millones de bots dedicados al spam en respuestas en una purga previa.

Ambas operaciones reflejan una tendencia creciente entre las grandes plataformas por depurar métricas infladas artificialmente, ante la presión de anunciantes y reguladores que exigen datos de audiencia más transparentes y reales.

La economía de los seguidores falsos mueve millones: servicios como Buzzoid o Famoid cobran entre 50 y 100 dólares por 10,000 seguidores, de los cuales el 95% son bots que desaparecen en semanas, según análisis de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos publicado en noviembre de 2025.

La purga de Instagram llega en un momento en que la autenticidad de las métricas digitales se ha convertido en una exigencia central del ecosistema publicitario global, y todo apunta a que las plataformas continuarán con estas operaciones de limpieza de forma periódica.