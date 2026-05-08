Verónica Lynn reaparece en la televisión cubana para celebrar sus 95 años

Vídeos relacionados:
Verónica Lynn, considerada uno de los rostros más importante de la actuación cubana, reapareció este jueves en el programa Al Mediodía de la televisión cubana para celebrar sus 95 años en un homenaje especial lleno de arte, memoria y emoción.
El festejo reunió a grandes figuras de la escena nacional que compartieron anécdotas y elogios sobre la trayectoria de la artista, entre ellas el Premio Nacional de Teatro 2026 Fernando Hechavarría, el actor Héctor Noas, y las actrices Paula Alí y Diana Rosa Suárez.
«Todo lo que toca lo convierte en oro», afirmó Hechavarría durante el programa, mientras Noas añadió que «hay mucha verdad en todo lo que hace y sus escenas son clases magistrales».
Lynn nació el 7 de mayo de 1931 y acumula una carrera de más de siete décadas en teatro, cine, televisión y radio.
Debutó a los 23 años en el programa en vivo Teatro Azul, bajo la dirección de Gaspar Pumarejo en el Estudio 4 de la televisión cubana.
Es especialmente recordada por dos roles icónicos: Santa Camila en Santa Camila de La Habana Vieja (1961/1962), cuya interpretación la crítica considera insuperable hasta hoy, y Doña Teresa, la terrateniente villana de la telenovela Sol de batey (1985), que le valió el cariño de varias generaciones de televidentes.
A sus 95 años, Lynn sigue activa en las tablas. En 2025 protagonizó la obra Un domingo llamado Deseo, escrita y dirigida por Norge Espinosa, en la sala El Sótano de El Vedado, La Habana.
La tradición de celebrar sus cumpleaños con actividad artística es una constante: en 2023 festejó sus 92 años actuando en Frijoles colorados en esa misma sala.
Como parte de los festejos por su aniversario, hoy se estrena en el cine Charles Chaplin de El Vedado el documental Muchos domingos para Verónica, dirigido por Pedro Maytín con guion de Norge Espinosa y el propio Maytín.
El audiovisual, de 45 minutos de duración, fue producido por la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.
No es una biografía convencional, sino un retrato coral que entrelaza la voz de la actriz con memorias de colegas, críticos y amigos, e incluye material de ensayos y funciones de Un domingo llamado Deseo.
Lynn recibió el Premio Nacional de Teatro en 2003 y el Premio Nacional de Televisión en 2005, y ha sido homenajeada en múltiples ocasiones a lo largo de su extensa carrera.
Sobre lo que representa su trayectoria, la propia actriz lo resume con una frase que la define: «Una cosa es ser actriz y otra artista, con orgullo lo digo, Verónica Lynn es una artista».
Preguntas frecuentes sobre Verónica Lynn y su legado en la actuación cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Verónica Lynn y por qué es importante para la televisión cubana?
Verónica Lynn es una destacada actriz cubana con una carrera de más de siete décadas en teatro, cine, televisión y radio. Es especialmente reconocida por sus papeles en "Santa Camila de La Habana Vieja" y "Sol de batey", que dejaron una huella imborrable en la cultura cubana.
¿Qué se hizo para celebrar los 95 años de Verónica Lynn?
Para celebrar sus 95 años, Verónica Lynn fue homenajeada en el programa Al Mediodía de la televisión cubana, donde se reunieron grandes figuras de la escena nacional para compartir anécdotas y elogios. Además, se estrenó el documental "Muchos domingos para Verónica" en el cine Charles Chaplin de El Vedado.
¿Cuáles son algunos de los reconocimientos que ha recibido Verónica Lynn durante su carrera?
Verónica Lynn ha recibido importantes premios como el Premio Nacional de Teatro en 2003 y el Premio Nacional de Televisión en 2005. Su trayectoria ha sido homenajeada en múltiples ocasiones, consolidándola como una figura central de la actuación en Cuba.
¿Cómo se mantiene activa Verónica Lynn a sus 95 años?
A sus 95 años, Verónica Lynn sigue activa en el teatro. En 2025 protagonizó la obra "Un domingo llamado Deseo" en La Habana, demostrando su inagotable pasión y dedicación al arte escénico.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.