Omara Durand asume presidencia del Comité Paralímpico Cubano rumbo a Los Ángeles 2028

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La leyenda paralímpica cubana Omara Durand inicia una nueva etapa lejos de las pistas, pero todavía vinculada al deporte que la convirtió en símbolo de superación para millones de cubanos. La multicampeona fue elegida este sábado como nueva presidenta del Comité Paralímpico Cubano (CPC), durante una Asamblea General celebrada en La Habana con participación de delegados de todo el país por videoconferencia.

La información fue divulgada por el diario oficialista Jit, que confirmó además el relevo de Alberto Juantorena al frente de la institución, después de una década en el cargo.

Durand, considerada la mejor velocista paralímpica de la historia en la categoría T12, asume la responsabilidad apenas meses después de retirarse oficialmente del deporte activo tras firmar una carrera histórica.

La santiaguera conquistó 11 títulos paralímpicos en cuatro Juegos consecutivos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, donde cerró su trayectoria con otro triplete dorado en 100, 200 y 400 metros.

A sus 32 años, la atleta atraviesa además un momento muy personal: en julio de 2025 dio a luz a su segunda hija, iniciando una nueva vida fuera de la alta competencia.

Tras ser elegida, reconoció la magnitud del desafío que enfrenta al frente del movimiento paralímpico cubano.

“Es enorme y novedoso el reto que enfrentaremos con el apoyo del INDER y de todos los comprometidos con el propósito de fortalecer esta obra”, expresó.

El nombramiento de Durand ocurre también en medio del delicado estado de salud de Alberto Juantorena, una de las figuras más emblemáticas del atletismo cubano y presidente del CPC desde 2015.

El doble campeón olímpico de Montreal 1976 fue distinguido durante la asamblea como Presidente de Honor Vitalicio del organismo.

Juantorena enfrenta desde finales de 2023 una enfermedad neurodegenerativa que ha deteriorado gravemente su salud. El exatleta permanece en silla de ruedas y presenta dificultades para hablar. En marzo pasado su estado fue reportado como grave.

El presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, elogió a Durand y aseguró que representa “el mejor ejemplo de los valores de la juventud cubana”, además de destacar su “sencillez y humildad”.

También el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, felicitó a la exvelocista y le deseó éxitos para mantener “en alto” el prestigio del deporte cubano a nivel internacional.

Durante la reunión se aprobó el informe de gestión correspondiente al período 2021-2025. El balance reconoció resultados deportivos importantes, incluidos seis títulos en los Juegos Paralímpicos de París 2024, aunque también admitió problemas en el cumplimiento del calendario competitivo nacional.

El nuevo Comité Ejecutivo estará integrado además por Gerdan Fonseca Bernal como vicepresidente, Jorge Reynaldo Palma Montalvo como secretario general y Johama Jocelyn Salazar Montalvo como tesorera.

Entre las prioridades del organismo figuran fortalecer las clasificaciones deportivas, impulsar políticas de equidad de género y preparar las próximas competencias regionales, como los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda en Guayaquil y los Paracentroamericanos de Puebla, previstos para 2026.

El gran objetivo del nuevo ciclo será, sin embargo, Los Ángeles 2028, donde Cuba intentará mantener viva la tradición de éxitos paralímpicos construida durante años por atletas como la propia Omara Durand.