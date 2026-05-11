¿Asesino o víctima de Netflix? El cubano Pipín Ferreras pierde demanda por película inspirada en la muerte de su esposa

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El apneísta cubano Francisco «Pipín» Ferreras volvió a quedar en el centro de la polémica internacional tras perder definitivamente su demanda contra Netflix por la película No Limit («Sin límites»), una cinta inspirada en la muerte de su esposa Audrey Mestre y que, según él, lo retrata implícitamente como un asesino.

La controversia resurgió este lunes con la publicación de un extenso reportaje de The New York Times Magazine, que reconstruye no solo el litigio judicial contra la plataforma de streaming, sino también las sospechas, contradicciones y teorías que durante más de dos décadas han perseguido al famoso buzo cubano.

Ferreras presentó la demanda en 2023 alegando que la película francesa, estrenada por Netflix en 2022, insinuaba que él saboteó deliberadamente el tanque de aire de Mestre durante una inmersión récord en República Dominicana en octubre de 2002, donde la deportista perdió la vida a los 28 años.

En la cinta, los personajes Roxana y Pascal mantienen una relación tormentosa marcada por los celos, la manipulación y la obsesión por los récords deportivos. La película culmina con la muerte de Roxana cuando el globo de ascenso no funciona porque el tanque de aire estaba vacío. Aunque los nombres fueron cambiados, la producción termina con una dedicatoria a Audrey Mestre y numerosos elementos coinciden con la historia real de la pareja.

Sin embargo, la justicia estadounidense terminó dándole la razón a Netflix.

En abril de 2024, un juez de California desestimó la demanda al considerar que los personajes de la película eran suficientemente distintos de Ferreras y Mestre. Posteriormente, en agosto de 2025, una corte de apelaciones confirmó esa decisión y, en diciembre del mismo año, la Corte Suprema de California rechazó revisar el caso, dejando firme la victoria de la plataforma.

El caso ha vuelto a despertar interés internacional porque el reportaje del New York Times revive las dudas históricas alrededor de la muerte de Mestre, considerada una de las tragedias más impactantes en la historia de la apnea extrema.

Según la reconstrucción publicada por el diario, Audrey Mestre descendió a 171 metros de profundidad durante un intento de récord mundial sin límites frente a las costas de Bayahibe, República Dominicana. Cuando intentó ascender descubrió que la botella de aire encargada de inflar el globo de subida estaba casi vacía. La deportista perdió el conocimiento bajo el agua y murió poco después.

Aunque oficialmente su muerte fue catalogada como un accidente, desde entonces han circulado teorías y acusaciones sobre posibles negligencias graves e incluso sabotaje deliberado.

El reportaje recoge testimonios de antiguos colaboradores y buzos presentes en aquella inmersión. Algunos aseguraron que Ferreras ejercía un control absoluto sobre la operación y que reaccionaba con hostilidad cuando otros intentaban revisar el tanque de aire de Mestre.

Uno de los testimonios más duros citados por el diario fue el del exdirectivo de AIDA Bill Stromberg, quien afirmó: «La botella estaba vacía».

No obstante, nunca se presentaron cargos criminales contra Ferreras y los propios padres de Audrey Mestre han dicho públicamente que no creen que el cubano asesinara a su hija.

Francisco Ferreras, nacido en Matanzas en 1962, llegó a convertirse en una celebridad internacional en los años 80 y 90 gracias a sus récords mundiales de apnea. El régimen cubano utilizó entonces sus hazañas deportivas como símbolo propagandístico, antes de que el atleta desertara hacia Estados Unidos en 1993.

Conocido mundialmente como «Pipín», Ferreras cultivó durante décadas una imagen casi mítica: el cubano capaz de desafiar profundidades extremas sin oxígeno. Firmó contratos millonarios, apareció en documentales internacionales y llegó a interesar al cineasta James Cameron, quien planeó durante años una adaptación cinematográfica de su historia.

Actualmente, Ferreras reside nuevamente en La Habana, donde dirige una productora audiovisual y continúa defendiendo públicamente su versión de los hechos. El reportaje del New York Times señala que incluso prepara una última inmersión extrema prevista para 2026 en Cabo San Lucas, México, el mismo lugar donde comenzó su relación con Audrey Mestre.

«Más tarde o más temprano la gente conocerá mi verdadera historia», dijo Ferreras al diario estadounidense.